Renfe gastará casi 1.000 millones de euros en contratar a una compañía especializada en transporte en autobuses para cubrir el servicio que no puede prestar con los trenes cuando se producen problemas en sus infraestructuras.

En los pliegos del contrato de la licitación pública la operadora dependiente del Ministerio de Transportes que lidera Óscar Puente prevé pagar 923,3 millones de euros (sin IVA) para un periodo total de 15 años. El contrato inicial baraja un plazo de 10 años por 588 millones, pero plantea posibles prórrogas por un periodo adicional de 5 años.

Renfe busca de esta manera un socio para controlar el 51% de una nueva empresa, quedándose la operadora ferroviaria pública con el restante 49%, para disponer de una flota estable de autobuses y de personal de conducción que preste un transporte alternativo por carretera (PAT) cuando hay problemas con los trenes o las vías.

Sólo empresas que facturen 75 millones

Uno de los requisitos más llamativos del pacto es que Renfe sólo se interesará en grandes empresas. De hecho, en los pliegos económicos de los que ha informado Europa Press, la operadora refleja que los interesados deberán tener una facturación igual o superior a los 75 millones de euros en alguno de los tres últimos ejercicios o, también, un mínimo de 500 autobuses en propiedad.

De esta forma, se abrirá primero un plazo para que cualquier empresa presente su candidatura y, posteriormente, se pasará a una siguiente fase con las que cumplan los requisitos.

Estos requisitos han puesto en pie de guerra a las pequeñas y medianas empresas, que no entienden por qué Renfe los establece, cuando advierten de que parte de los planes alternativos por carretera que contratan cada vez que fallan sus servicios ya los están prestando ellos.

Con esta nueva empresa, Renfe ha anunciado que espera ahorrar hasta 195 millones de euros en 15 años dado el elevado gasto que lleva a cabo actualmente en contratación de servicios de transporte alternativo.