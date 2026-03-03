Renfe gastará 61 millones en crear una empresa de autobuses ante los continuos incidentes en las vías

Renfe ha anunciado la creación de una empresa de autobuses propia para dar una respuesta a los viajeros ante los continuos cortes de la circulación ferroviaria. La empresa contará con un socio especializado en el transporte en autobús que controlará el 51% de la nueva empresa.

La operadora ya ha aprobado una licitación pública para buscar a ese socio, con el objetivo de disponer de una flota estable de autobuses y personal de conducción suficiente para asegurar la disponibilidad de recursos y dar una respuesta más ágil ante situaciones de urgencia.

El coste estimado de este servicio será de 61,5 millones de euros, lo que permitirá, según la entidad, un ahorro en el gasto en el que ya incurre cuando activa planes de transporte alternativo por carretera (PAT) de entre el 10 y el 15%, traduciéndose en un ahorro de entre 9 y 13 millones de euros al año.

Con esta nueva empresa, Renfe ya no tendrá que depender de la disponibilidad de empresas externas y considera que podrá dar una respuesta más ágil a los viajeros que a menudo han criticado los problemas en las infraestructuras y retrasos de los trenes de la operadora.

El modelo propuesto consiste en la licitación de un contrato marco a largo plazo (10 años más 5 de prórroga a instancia de Renfe Viajeros) para la prestación de los PAT a través de una sociedad participada al 49% por Renfe y 51% por el adjudicatario.

«Esta solución garantizará a Renfe la prestación del servicio en todo el territorio y reducirá la dependencia del mercado externo. Además, mejorará la capacidad de respuesta y contribuirá a mantener la calidad del servicio público de transporte en un periodo de intensa actividad en la infraestructura de la red ferroviaria», argumenta en un comunicado.

Hasta el momento actual, la forma de contratar autobuses para realizar los servicios de Renfe es a través de contratación pública, cuando se dispone de la información con la antelación suficiente (cortes programados de tramos o de líneas por obras) o mediante contratación directa de empresas cuando la urgencia hace imposible la licitación pública (situaciones sobrevenidas y no programadas, o causas naturales, entre otras).