Acciona, Naturgy, Sacyr se desploman un 8% en la media sesión por la guerra de Oriente Medio, que vive su tercera jornada de bombardeos cruzados. Acciona Energía se deja también un 7,4%, igual que Acerinox. IAG, el grupo aéreo que incluye a Iberia y British Airways, se deja otro 6,1% después de perder en la jornada de ayer casi otro 5%.

Por su parte, el Ibex 35 caía un 4,33% pasadas las 11.00 horas y borraba unos 780 puntos, hasta situarse en los 17.108 enteros, en medio de una escalada del conflicto con Irán. El índice español es el que más cae en Bolsa en estos momentos en Europa, después de protagonizar una revalorización de récord en las últimas semanas.

Naturgy es la compañía que más está siendo castigada en Bolsa este martes. La gasista ha comunicado a la CNMV la colocación acelerada del 11,4% que poseía Blackrock, mientras el precio del gas se dispara este martes de nuevo otro 30%, que se suma al 40% que cayó el lunes. Naturgy cede un 8,3%, hasta 24,5 euros por acción. La subida del gas le perjudica porque reduce márgenes.

La constructora Acciona caía a las 11.30 horas de este martes también por encima del 8%. En concreto, un 8,19%, hasta los 226,2 euros por acción. Por su parte, Acerinox se dejaba a media sesión un 7,96%, y otra constructora, Sacyr, cedía un 7,87% hasta marcar 4,12 euros por título.

Acciona Energía y Solaria Energía se dejaban más de un 7% en Bolsa, mientras que IAG rozaba el 7% de caída a media sesión de este martes.

La guerra de Oriente Medio vive su tercer día de bombardeos cruzados y está poniendo patas arriba las bolsas europeas y mundiales. El Ibex 35 es el selectivo europeo que más cae en estos momentos, mientras los futuros de Wall Street anticipan una caída del 2% en la bolsa norteamericana.

Además de la Bolsa, el precio del gas está disparado este martes de nuevo, por encima del 30%, y el petróleo Brent de referencia en Europa sube más de un 6%.