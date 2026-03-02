Renfe ha ganado en 2025 más de 50 millones de euros, gracias, principalmente, al crecimiento de los ingresos de su división de transporte de viajeros. Esta filial logró un beneficio neto de 70,2 millones de euros, un dato inesperado y claramente superior al de 2024, cuando ganó 5,4 millones.

Desde la compañía señalan que este resultado se apoya en «el crecimiento sostenido de los ingresos (un 5,6% más, hasta los 3.983 millones de euros), así como en una gestión eficiente de los gastos», lo que habría permitido mejorar el resultado operativo de la filial hasta los 508,9 millones de euros.

Esta evolución de la cuenta de resultados se enmarca en pleno debate sobre las infraestructuras ferroviarias y el estado de los trenes que comenzó a mirarse con lupa tras el trágico accidente de Adamuz.

Estas cifras todavía se encuentran pendientes de ser auditadas, pero supondrían para la empresa pública alcanzar un resultado positivo por primera vez desde 2019.

En un comunicado la empresa pública ha subrayado que las ganancias de este ejercicio permitirán al grupo «abordar nuevas inversiones, renovar y ampliar su flota de trenes, seguir mejorando la calidad de su oferta comercial, modernizar sus sistemas de mantenimiento y garantizar la movilidad tanto en las principales ciudades como en las zonas rurales».

Los ingresos totales del grupo se situaron durante este periodo en torno a 4.480 millones de euros, un 2,5% más que durante el conjunto del año 2024. Sobre todo, resultó favorable el segmento de viajeros, principal motor de la actividad del grupo: la cifra de negocio en esta división se elevó un 18,9% hasta los 2.000 millones de euros.

En su conjunto, el grupo Renfe cerró 2025 con un Ebitda (resultado bruto de explotación) de 528,6 millones de euros, una cifra notablemente superior a la del año anterior, cuando se situó en 469,5 millones.

Renfe ha presumido este lunes de ser «el único operador de alta velocidad en España que logra cerrar el ejercicio con beneficios, mientras que el resto de las compañías del sector continúan en números rojos».

Pérdidas en su filiar de Mantenimiento

Por su parte, la filial Renfe Ingeniería y Mantenimiento concluyó el ejercicio con unos ingresos de 597,5 millones de euros, lo que representa un aumento (del 2,2%) con respecto al año anterior. Pese a ello, finalizó el año con un resultado negativo de -2,3 millones de euros.

Mientras tanto, Renfe Alquiler de Material Ferroviario afianzó su contribución a los resultados del grupo, con un beneficio neto de 5,2 millones de euros, respaldado por el incremento de los ingresos derivado del buen comportamiento de la actividad comercial asociada al alquiler de material a terceros.

En el ámbito del transporte de mercancías, el fuerte entorno competitivo y la evolución de los tráficos lastró el desempeño de Renfe Mercancías, que registró un resultado neto negativo de -44,8 millones de euros.