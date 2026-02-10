El accidente ferroviario de Adamuz ya tiene una consecuencia directa en el número de trayectos ferroviarios de Renfe que han tenido lugar durante el mes de enero. El motivo principal de esta reducción del número de trayectos serían los cambios de velocidad que ha aplicado Adif en algunos tramos. De esta forma, los trayectos en trenes se han reducido un 9% en el mes de enero de 2026 en comparación con diciembre de 2025.

En concreto, en el informe mensual de puntualidad de Renfe se indica que en el mes de diciembre hubo un total de 8.557 circulaciones, mientras que en el mes de enero se sitúa en 7.812, lo que supone una reducción de 745 trayectos.

Se reduce la puntualidad de los trenes de Renfe

Los trenes de Renfe desde el accidente de Adamuz y el de Gelida también muestran grandes retrasos en su puntualidad por los cambios de velocidad que está aplicando Adif, consecuencia del mal estado de las vías. En concreto, 1 de cada 3 trenes de Renfe ya no llega puntual.

Un gran bajón teniendo en cuenta que en la puntualidad de menos de 5 minutos, las cifras han caído desde un 71,3% en diciembre a un 54,5% en el mes de enero, casi un 20% menos, que se deduce del último informe de puntualidad de Renfe. Mientras que la puntualidad de menos de 10 minutos también ha sufrido las consecuencias del mal estado de las vías y de la reducción de la velocidad de los trenes, así se ha pasado de un 82,6% en diciembre a un 65,3% en enero.

Por otro lado, durante el mes de diciembre, los minutos por retrasos que se deben a incidencias externas han sufrido un gran incremento, ya que se ha pasado de un 69,2% en el mes de diciembre, a un 83,35% en el mes de enero.

Desconvocada la huelga tras llegar a un acuerdo

La huelga de trenes ha durado menos de lo esperado, ya que en su primera jornada, durante este 9 de febrero, en la última reunión que han mantenido los sindicatos con el Ministerio de Transportes han llegado a un acuerdo. Por tanto, la huelga de trenes que afectaba a varias compañías como Renfe, Iryo y Ouigo, ha quedado desconvocada y no se llevarán a cabo las otras dos jornadas propuestas para el 10 y 11 de febrero.

Según el acuerdo firmado entre los sindicatos y el ministerio, una de las medidas es incrementar las plantillas de las dos principales empresas públicas ferroviarias, Adif y Renfe, en hasta 3.600 plazas adicionales.

En concreto, se tramitará una tasa de reposición específica de 2.400 plazas adicionales en Adif entre 2026 y 2030 (unas 480 al año), con el compromiso de elevar la tasa de reposición por encima del 115% en próximas leyes de Presupuestos y poder así internalizar la carga de trabajo y reforzar la seguridad.

En paralelo, Renfe incorporará 1.200 contratos adicionales en estructura, conducción, intervención, estaciones, centros de gestión y mantenimiento, con el objetivo de reducir la carga asociada al error humano y mejorar la dotación de personal en trenes de media y larga distancia.

En materia de inversiones, el acuerdo incluye un plan de choque con un fuerte refuerzo de inversión en mantenimiento de la red ferroviaria entre 2026 y 2030, tanto en la red convencional como en la de alta velocidad, con nuevos convenios de financiación que incluyen un gasto adicional de más de 1.000 millones de euros en esos cinco años respecto al presupuestado actualmente.

De esta forma, se elevará el gasto de Adif en el mantenimiento de la red convencional en 846 millones de euros frente al esperado actualmente, y el de la alta velocidad en otros 238 millones de euros.