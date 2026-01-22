Adif limitó más de 500 veces la velocidad de la red ferroviaria del 12 al 19 de enero. Es decir, la misma semana que se produjo el accidente de los trenes en Adamuz y tan sólo unos días antes del percance que se cobró la vida de un maquinista de Rodalies.

Según el documento semanal de Limitaciones Temporales de Velocidad (LTV) de los maquinistas al que ha tenido acceso OKDIARIO, en esos días sólo la red convencional registró más de medio millar de riesgos en diferentes tramos de las vías que llevaron al administrador público de las infraestructuras a reducir la marcha. En la mayor parte de los casos se llega a reducir por debajo de los 50 o 60 km/h.

Algunos de los motivos que destacaban en el escrito y que llevaron a Adif a advertir a los profesionales sobre un cambio en la velocidad de los trenes fueron el «mal estado» de las vías, «roturas» en los raíles, «defectos» de nivelación, así como «riesgos» en el terraplén de distintas zonas. Asimismo, en el cuadrante también recogían numerosas zonas afectadas por las fuertes lluvias o que se encontraban en riesgo de inundación.

El documento consultado contaba la semana pasada como peligros lo suficientemente relevantes para limitar la velocidad afectaciones por temporal como la que provocó este martes el descarrilamiento de un tren de Rodalies en Barcelona.

Cabe destacar que ha sido el propio ministro de Transportes, Óscar Puente, quien ha afirmado que el muro con el que chocó el convoy R4 de Rodalies en Gelida cayó «al paso del tren», aunque lejos de achacarlo al mantenimiento de la infraestructura o la falta de previsión ante el temporal lo vincula a una «terrible mala suerte».

Los maquinistas denuncian anomalías

Cabe recordar que el documento consultado sólo registra las advertencias de la red ferroviaria de ancho convencional de toda España. Es decir, no quedan contabilizadas las limitaciones por riesgos de la Alta Velocidad, con las que serían muchas más de las aquí recogidas. En conversación con este medio uno de los maquinistas consultados afirma que la red «está regada» de limitaciones de velocidad por anomalías.

Otra de las fuentes, encargada en su caso del mantenimiento ferroviario, destaca a este periódico que los conductores y mecánicos perciben a diario el «deficiente estado» de las infraestructuras. «Los pasajeros no tienen la visión de los maquinistas desde la cabina. Con las luces o en los túneles se ve de verdad el mal estado de las vías», explican.

De hecho, son los propios maquinistas los que reportan a la administración a través de un registro de incidencias los peligros existentes en los diferentes tramos de la red. Sin ir más lejos, Adif decidió limitar de nuevo temporalmente la velocidad en varios tramos de la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona tras recibir por parte de los profesionales 25 denuncias de anomalías sólo durante el martes.

Sobre esto, Puente reconocía que «los maquinistas nos dicen lo que pasa y si aprecian alguna incidencia, alguna anomalía y ellos hacen un reporte a Adif». Estas 25 apreciaciones, por tanto, explica que son las que «obligaron» al centro de circulación de Adif a tomar la decisión de reducir la velocidad –en este caso de los AVE– a 160 kilómetros por hora», subrayaba el ministro.

El Gobierno quiere subir la velocidad

Con todo ello, mientras los profesionales que conducen los trenes denuncian el deterioro de las infraestructuras y los peligros a los que se ven sometidos a diario, Puente ha insistido en que se va a aprovechar la renovación total de la línea Madrid-Barcelona para que se pueda transitar por ella a 350 km/h.

«Va a iniciar este año su renovación completa, al igual que hemos hecho con la Madrid-Sevilla. Es la segunda línea más antigua de la alta velocidad de España y vamos a aprovechar» reconocía esta misma semana tras los accidentes de tres trenes que se han cobrado la vida de 44 personas, dos de ellos maquinistas.