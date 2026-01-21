Última hora del accidente de tren de Adamuz y Barcelona en directo
Sigue en directo las últimas noticias del descarrilamiento de tres trenes en España: el accidente de Adamuz (Córdoba) y dos en Barcelona
Semana negra en España tras el descarrilamiento de varios trenes, dos en Barcelona -que se han saldado con al menos un muerto y varios heridos- y el gravísimo accidente de Adamuz (Córdoba) que ha dejado, al menos 42 víctimas mortales y cientos de heridos.
Accidente de tren en Barcelona
Al menos una persona, el maquinista, ha muerto en uno de los accidentes de tren que se produjeron la tarde del martes en Barcelona. Se trataba del conductor del convoy de Rodalíes que se dirigía hacia Manresa y que ha chocado contra un muro caído en la vía en Gélida.
Accidente de tren en Córdoba
Fuentes oficiales indican que al menos 42 personas han perdido la vida en el accidente de tren ocurrido el pasado domingo en Adamuz (Córdoba) en el que además cientos de personas resultaron heridas, muchas de ellas en estado grave.
Las investigaciones apuntan a un fallo en la soldadura de uno de los raíles en el kilómetro 318,7 de la vía pudo haber provocado el trágico accidente de Adamuz.
Adif limita la velocidad entre Madrid y Barcelona
A consecuencia del accidente de tren de Córdoba, Adif ha decidido limitar ahora a 160 km/h un tramo del AVE que cubre el trayecto Madrid-Barcelona. En dicho tramo, que se encuentra entre las localidades de Mejorada del Campo (Madrid) y Alhama de Aragón (Zaragoza), los trenes llegaban a circular a 300 km/h.
Los maquinistas convocan una huelga general
El sindicato de maquinistas Semaf anuncia una huelga en todo el sector ferroviario tras los accidentes de Córdoba y Barcelona, aunque aún no han detallado la fecha.
Cataluña amanece sin servicio de Rodalies
El servicio en los trenes de Rodalies sigue suspendido este miércoles. Así lo han pedido los maquinistas la pasada noche, tras los descarrilamientos, que provocaron un muerto y numerosos heridos. Cataluña está sufriendo un duro temporal y las infraestructuras ferroviarias se están viendo afectadas.
Adif levanta el límite de 160 km/h en la línea de Alta Velocidad entre Madrid y Barcelona
Adif ha levantado el límite a 160 kilómetros por hora impuesto este martes por la tarde en el tramo de la vía de Alta Velocidad entre Mejorada del Campo (Madrid) y Alhama de Aragón (Zaragoza), en la línea Madrid-Barcelona. Así, la limitación de velocidad afecta ahora a cuatro tramos, y se podrán alcanzar los 230 km/h.
Accidentes de tren en España
La tarde del martes dos trenes de cercanías descarrilaban en Barcelona dejando un balance de un muerto y 15 heridos. Un accidente que se produce tan sólo dos días después del descarrilamiento de dos trenes en la localidad cordobesa de Adamuz (Córdoba) y que ha dejado ya 42 muertos y cientos de heridos.
El maquinista del tren de Iryo accidentado en Adamuz avisó de un «enganchón» y pidió parar la circulación
El maquinista del tren de Iryo que sufrió un accidente el pasado domingo, a la altura de Adamuz (Córdoba), avisó de un «enganchón» del tren, según la conversación mantenida con la estación madrileña de Atocha.
«Acabo de sufrir un enganchón a la altura de Adamuz», alertó el conductor del convoy identificado como 6189. Desde el centro de control respondieron: «Ah, ya, ya te veo. Venga, de acuerdo». Poco después, le indicaron: «Me dicen por aquí que bajes pantógrafos», a lo que el maquinista replicó: «Más abajo no pueden estar. De hecho, tengo el tren bloqueado ahora mismo».