Última hora del accidente de tren de Adamuz y Barcelona en directo

Semana negra en España tras el descarrilamiento de varios trenes, dos en Barcelona -que se han saldado con al menos un muerto y varios heridos- y el gravísimo accidente de Adamuz (Córdoba) que ha dejado, al menos 42 víctimas mortales y cientos de heridos.

Accidente de tren en Barcelona

Al menos una persona, el maquinista, ha muerto en uno de los accidentes de tren que se produjeron la tarde del martes en Barcelona. Se trataba del conductor del convoy de Rodalíes que se dirigía hacia Manresa y que ha chocado contra un muro caído en la vía en Gélida.

Accidente de tren en Córdoba

Fuentes oficiales indican que al menos 42 personas han perdido la vida en el accidente de tren ocurrido el pasado domingo en Adamuz (Córdoba) en el que además cientos de personas resultaron heridas, muchas de ellas en estado grave.

Las investigaciones apuntan a un fallo en la soldadura de uno de los raíles en el kilómetro 318,7 de la vía pudo haber provocado el trágico accidente de Adamuz.

Adif limita la velocidad entre Madrid y Barcelona

A consecuencia del accidente de tren de Córdoba, Adif ha decidido limitar ahora a 160 km/h un tramo del AVE que cubre el trayecto Madrid-Barcelona. En dicho tramo, que se encuentra entre las localidades de Mejorada del Campo (Madrid) y Alhama de Aragón (Zaragoza), los trenes llegaban a circular a 300 km/h.