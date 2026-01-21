El Gobierno de Pedro Sánchez ha puesto fecha al Homenaje de Estado por los 43 muertos en el trágico accidente de Adamuz (Córdoba): el 31 de enero en Huelva, que era el destino del tren Alvia, que salió peor parado tras siniestrarse contra el Iryo descarrilado apenas unos segundos antes. El Ejecutivo socialista ha llegado a un acuerdo con la Junta de Andalucía de Juan Manuel Moreno tras una conversación telefónica entre ambos.

La decisión de realizar este funeral de Estado en la capital onubense se debe a que el tren más afectado era el que iba en dirección a Huelva, con un gran número de ciudadanos de la provincia. Éste fue el que se llevó la peor parte en el choque tras impactar con el Iryo, salido desde Málaga con dirección a Madrid, que descarriló a la altura de Adamuz e invadió la vía contraria.

Sánchez y Moreno, según indican fuentes del Gobierno, han mantenido este miércoles por la tarde una conversación telefónica para intercambiar «información sobre la asistencia a las víctimas y la evolución de los trabajos en la zona del accidente ferroviario de Adamuz».

Desde La Moncloa aseguran que el dirigentes autonómico y el estatal han acordado «auspiciar juntos un Homenaje de Estado a las víctimas en la mañana del próximo sábado 31 de enero en Huelva».

Accidente ferroviario en Adamuz

El tren Iryo que salía de Málaga con destino a Madrid descarriló por motivos que aún se desconocen cerca de las 19:45 horas, en una recta a la altura de Adamuz (Córdoba), mientras circulaba a más de 200 kilómetros por hora. Presuntamente, según han comunicado las autoridades en un primer momento, los dos últimos vagones permanecieron cruzados en las vías paralelas.

Apenas 20 segundos después, según informó el Ministerio de Transportes de Óscar Puente, en sentido contrario, el Alvia circulaba también a más de 200 km/h y colisionó con el Iryo. Aquel tren fue el que salió peor parado tras caer incluso por un terraplén de 4 metros. En el tren Iryo viajaban alrededor de 300 personas, mientras que en el Alvia había 184.

Fuentes oficiales indican que al menos 43 personas han perdido la vida en el accidente de tren ocurrido el pasado domingo en Adamuz (Córdoba) en el que además cientos de personas resultaron heridas, muchas de ellas en estado grave.