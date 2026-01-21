El Gobierno ha adjudicado 135.565 euros para montar una exposición sobre vivienda a la empresa que se encarga de maquillar a Pedro Sánchez. Ovejero Sequeiro, SL, una firma extremeña pilotada por José Ignacio Ovejero y Silvia Sequeiro, fue elegida hace tan solo unos días para producir una presentación titulada Bienestar en la Ciudad en la Casa de la Arquitectura. La entidad, desconocida para muchos, ha recibido ya más de 400 contratos públicos para actividades de lo más variopintas.

En esta ocasión los servicios han sido licitados por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (MIVAU) tras descartar a la empresa especializada en diseño, HdFaber Piensa Diseña Fabrica, pese a haber obtenido mayor puntuación que la entidad «multidisciplinar» Ovejero Sequeiro.

Según los pliegos de la adjudicación consultados por OKDIARIO, la oferta del licitador HdFaber logró sumar 21,25 puntos -un 85% del máximo de 25 puntos- mientras que la empresa que maquillaba en Moncloa se quedó en los 18 puntos tras examinar criterios técnicos y valorar los aspectos sometidos a juicio de valor.

En conversación con este periódico, fuentes de la empresa que finalmente quedó apartada del proceso a favor de Ovejero Sequeiro explican que fueron descartados como adjudicatarios después de que les comunicaran a través de un escrito «un error administrativo interno» de última hora.

Tras apartar a HdFaber del proceso, el adjudicatario del contrato, Ovejero Sequeiro, tendrá la responsabilidad de la correcta ejecución de las prestaciones recogidas en los pliegos, que a su vez podrán ser «realizadas directamente o mediante la subcontratación con empresas especializadas», previa comunicación y autorización del MIVAU.

Ahora, los ganadores de la licitación trabajarán durante 15 meses para el Ejecutivo en la producción, transporte, montaje, desmontaje y readecuación de la sala pertinente donde se celebrará la exposición.

Cabe destacar que esta nueva adjudicación se realiza, otra vez, bajo la supervisión de Iñaqui Carnicero, amigo íntimo de Sánchez y responsable de Agenda Urbana, Vivienda y Arquitectura cargo de nueva creación que estrenó él mismo en 2020.

Múltiples contratos públicos

El pasado mes de septiembre de 2024 el Ejecutivo ya concedió más de 41.000 euros a la empresa de la localidad cacereña de Moraleja, Ovejero Sequeiro SL para prestar servicios de maquillaje y peluquería al presidente del Gobierno y otros miembros del Consejo de Ministros durante un año completo y seis meses extra que finalizarían precisamente en marzo de este 2026.

El contrato fue licitado por el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes contemplaba la necesidad de prestar estos servicios especializados de imagen para las comparecencias y actos públicos «en la Sala de Prensa del Edificio Portavoz del complejo de la Moncloa o en otras ubicaciones». Algo para lo que la empresa de Ovejero también fue la elegida.

Más allá de los trabajos estéticos, en los últimos siete años esta empresa ha conseguido más de 400 contratos públicos que van desde producir exposiciones de arte, a crear un centro informativo sobre la desmantelación de la Central de Garoña o llevar a cabo el montaje de todos los actos públicos que hacen en el Congreso de los diputados, Senado, Consejo de Ministros y hasta la instalación de la moqueta de Eurovisión Junior 2024.