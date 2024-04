Moncloa destina 41.810 € al maquillaje y peluquería de Sánchez y sus ministros en las ruedas de prensa

El Gobierno de Pedro Sánchez ha destinado 41.810 euros, IVA incluido, a la contratación anual de un servicio de maquillaje y peluquería dirigido fundamentalmente a la atención del presidente socialista y sus ministros con el fin de acicalarles antes de su participación en comparecencias públicas, siendo las ruedas de prensa en Moncloa las más frecuentes.

En concreto, el Ejecutivo de PSOE-Sumar acaba de licitar dicho contrato a través del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Según el expediente, al que ha accedido OKDIARIO, como objeto del mismo figura la prestación de «servicios especializados de imagen necesarios para las comparecencias y actos públicos en la Sala de Prensa del Edificio Portavoz del complejo de la Moncloa o en otras ubicaciones».

Según sostiene el Ejecutivo en los pliegos, «la correcta imagen pública en las intervenciones de los comparecientes (presidente, portavoz y, en su caso, otros miembros del Gobierno o altos cargos o autoridades) exige que se realice rutinariamente ciertos servicios de imagen habituales en el mundo audiovisual».

Estos actos -explica el expediente- podrán ser del «presidente, la portavoz u otros miembros del Gobierno». Asimismo, añade, estos servicios también podrán ser ofrecidos por la Secretaría de Estado de Comunicación a «todos los comparecientes en actos públicos de interés informativo organizados» por este departamento, «incluidos autoridades o altos cargos nacionales, dignatarios extranjeros y otros que por su interés decida» el órgano que dirige Francesc Vallès.

El plazo de ejecución contemplado es del 1 de julio de 2024 al 30 de junio de 2025, o en su defecto, un año desde su firma si es posterior a la primera ficha. Además, el contrato prevé una posible prórroga de seis meses, de ahí que el valor estimado del contrato, incluyendo las modificaciones y la citada prórroga, ascienda a un total de 58.741,46 euros, sin IVA.

Extracto del contrato de maquillaje/peluquería de Moncloa.

El expediente también precisa que «sin perjuicio de eventuales peticiones, la prestación incluirá un servicio semanal, con carácter general los martes, y otros servicios cuando fueran solicitados, en este caso, sin días y horas predeterminados». Las reuniones ordinarias del Consejo de Ministros, con la rueda de prensa posterior, se celebran los martes. «El servicio puede incluir una sesión posterior a la finalización de la intervención pública», añade el contrato.

El Gobierno detalla que el presupuesto de licitación se obtiene de la previsión de sesiones para todo el año en base a la experiencia de ejercicios anteriores, calculando 170 sesiones en la Comunidad de Madrid y 20 fuera, con un precio extraído del expediente precedente.

De 206 a 331 € por sesión

De este modo, el precio máximo por sesión de peluquería/maquillaje que fija el Ejecutivo de Sánchez para los licitadores es de 206,91 euros, IVA incluido, en la Comunidad de Madrid. Mientras que el cálculo por sesión fuera de esta comunidad se determina de forma diferenciada «al considerarse la posible existencia de gastos de desplazamiento para la prestación del servicio fuera de dicho ámbito territorial». En este caso, el precio máximo por sesión se sitúa en los 331,77 euros, IVA incluido.

En el apartado de requisitos, Presidencia exige a los licitadores el compromiso de adscribir «al menos un/a especialista en peluquería y estética, con una experiencia previa de al menos cuatro años en comparecencias con retransmisión audiovisual».

Junto a ello, el Gobierno indica que «la experiencia exigida para los perfiles profesionales a dedicar a la ejecución del contrato, se acreditará mediante los currículums vitae detallados acompañados de declaración responsable del licitador sobre la veracidad de los datos contenidos en los mismos». El plazo para la presentación de ofertas concluye el próximo 16 de abril.

El certificado de «insuficiencia de medios» gubernamentales que, según Moncloa, obliga a la contratación de este servicio fue emitido por la Subdirección General de Información Autonómica de la Secretaría de Estado de Comunicación, unidad responsable de la propuesta de contratación.

En pandemia

El servicio de peluquería y maquillaje en la Moncloa fue ofrecido por Pedro Sánchez a sus ministros en la pandemia de coronavirus cuando debatieron sobre el cierre de los establecimientos públicos. Así lo revela el ex líder de Podemos y ex vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, en su libro Verdades a la cara. Recuerdos de los años salvajes (Editorial Navona, 2022). Aquí, el que fuera ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030 recordó que en la negociación del decreto de marzo de 2020 que paralizó las actividades no esenciales por el coronavirus, el Consejo de Ministros acordó no cerrar las peluquerías, rectificando poco después. En aquella primera decisión, relata Iglesias, influyeron «elementos generacionales».

«¿Quién planteó lo de las peluquerías? Pues las ministras de una cierta edad para las cuales ir a la peluquería es imprescindible. Decían que para una señora de una cierta edad quedarse sin peluquería puede afectar incluso a su dignidad. Seguro que tenían razón y desde luego yo no me lo había planteado», recoge el ex vicepresidente en su libro.