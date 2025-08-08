Los motivos por los que sancionan a Lamine Yamal y Lewandowski por saltarse las normas antidopaje

La UEFA ha sancionado a Lamine Yamal y Robert Lewandowski por saltarse el reglamento en un control antidoping. Concretamente, fue en la vuelta de semifinales de la pasada Champions League, en la que el Barcelona cayó eliminado por el Inter de Milán en la prórroga. El organismo que dirige el fútbol continental ha impuesto una multa de 5.000 euros a cada uno de ellos, aunque no acarrea ningún partido de sanción. Los dos jugadores incumplieron dos artículos del Reglamento Antidopaje, lo que ha llevado al Comité de Control, Ética y Disciplina de la UEFA a sancionarles.

Los motivos se deben a saltarse dos artículos de esa normativa, que es muy estricta para evitar que los jugadores puedan sortear de alguna manera los exámenes antidoping que la UEFA realiza al término de los partidos. En el caso de Yamal y Lewandowski, ambos futbolistas incumplieron las instrucciones del oficial del control y no se presentaron de manera inmediata al término del partido.

La UEFA obliga a los jugadores que deben pasar el control de dopaje a hacerlo nada más terminar el partido. De esa manera evitan cualquier tipo de injerencia que pueda alterar los resultados de los test. Algo que Lamine Yamal y Robert Lewandowski no hicieron. De esta forma, se saltaron dos artículos del reglamento, el 21.8, incurriendo en un «incumplimiento de las instrucciones del Oficial de Control de Dopaje», y el 21.10, al «no presentarse inmediatamente en el Puesto de Control de Dopaje».

Todo esto sucedió en el partido de vuelta de semifinales de la Champions League, donde los culés terminaron cayendo en la prórroga ante el Inter de Milán. El conjunto italiano comenzó ganando y fue remontado, hasta que en el descuento del partido empató de nuevo el choque, llevándolo a la prórroga. Fue allí donde se impusieron y cerraron su presencia en la final de la máxima competición, que después perderían ante el PSG.

Las sanciones a Lamine Yamal y Lewandowski

El Barcelona terminó hundido después de ese partido, en el que además acabaron quejándose de la actuación del árbitro y denunciando, por medio de varios jugadores, que no les «habían dejado» ganar la Champions. Lo cierto es que no se clasificaron para la final que se celebró en Múnich y que, al confirmarse su eliminación, dos de sus futbolistas incumplieron la normativa y eludieron el pasar de manera inminente por el control antidoping.

Ahora, la UEFA se ha pronunciado al respecto, con una sanción de 5.000 euros a cada uno de ellos por esos motivos. Los dos futbolistas, eso sí, podrán estar a disposición del equipo para el primer encuentro de la fase de liga de la próxima edición, puesto que no han sido sancionados de manera deportiva. Desde el Comité de Control, Ética y Disciplina de la UEFA han optado por aplicarles una sanción económica.

Sí que ha sido sancionado Hansi Flick. El técnico del Barcelona y su segundo, Marcus Sorg, han sido multados con 10.000 euros y con un partido de sanción por incumplir en ese mismo encuentro los principios generales de conducta e infringir las normas básicas de conducta decente, entrando en sendas infracciones de los artículos 11(1) y 11(2)(b) del Reglamento de Disciplina.