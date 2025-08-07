La respuesta del padre de Lamine Yamal a las críticas hacia su hijo: «Que sigan…»

Mounir Nasraoui, padre de Lamine Yamal, vuelve a estar en el centro de la polémica una vez más. Se ha convertido en un habitual ver al cabeza de familia rodeado de polémica, pero esta vez ha sido por salir a defender a su hijo de todas las críticas que está recibiendo. Su fiesta de 18 cumpleaños ha generado mucha controversia entre sus seguidores y ha desatado una oleada de juicios paralelos en las redes sociales.

El evento celebrado en una exclusiva finca de Barcelona ha estado en el centro de la polémica por la contratación de animadores con enanismo y la presencia de chicas de imagen en la misma. Eso llevó a su padre a salir a hablar públicamente para defender a Lamine Yamal: «Yo no escucho críticas, escucho las mías. Y las mías son que mi hijo está haciendo bien sus cosas, ya está. Envidia no. Es que las personas en vez de ver lo cercano suyo, miran lo lejano de los demás y entonces se van a morir de envidia. Ese es su problema»

Además, Mounir resaltó que es «un chico joven» y que «también tiene derecho a disfrutar un poco de la vida». «Que lo entendemos todos, es un deportista profesional, lo que ustedes quieran, pero también es un niño como cualquier otro. Tiene su edad, tiene sus amigos, tiene a sus padres bien cuidados, gracias a Dios por todo», añadió pocos días después de la fiesta del futbolista del Barça.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de MOUNIR NASRAOUI (@hustle_hard_304)

Pero las críticas no cesan y ha tenido que salir a hablar de nuevo. Esta vez lo ha hecho en su perfil oficial de Instagram, donde ha dejado claro que está encantado que «sigan hablando» de su hijo. El padre de Lamine Yamal publicó una foto junto a su hijo celebrando su 39 cumpleaños y un mensaje escueto pero conciso: «Que sigan hablando mi hijo somos imparables».

Mientras tanto, el 10 del Barça está centrado en la pretemporada con su equipo, donde está siendo uno de los mejores. Lamine demostró durante la gira asiática que sigue estando a un gran nivel. Este año contará con la presión añadida de llevar el 10 a la espalda, aunque por el momento ha arrancado con buen pie, liderando a su equipo frente a rivales de mucha menor entidad.