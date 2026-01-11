Los indígenas llevan siglos usándolo, pero los científicos alucinan ahora al descubrir las propiedades de este árbol

Cada vez que alguien se siente mal, lo normal es ir a una farmacia y empezar un tratamiento con pastillas o jarabes. Si bien la medicina se ha ido actualizando y es cada vez más eficaz, la realidad es que durante siglos la naturaleza ha sido una solución, y este árbol es un claro ejemplo de ello.

Hace siglos, los pueblos indígenas lo consideraban una pieza clave de su entorno por lo que ofrecía. Sin embargo, ahora apenas se conoce su nombre, y la ciencia señala que merece ser observado con atención.

Este es el árbol que usaban los pueblos indígenas y que hoy estudia la ciencia

El jatobá, conocido científicamente como Hymenaea courbaril, es un árbol que puede alcanzar más de 30 metros de altura. Tiene una copa densa que proyecta una sombra cerrada y un tronco robusto que resiste el paso del tiempo.

Lo que más llama la atención son sus frutos. Son vainas duras, de color oscuro, casi como si fueran de madera. En su interior guardan una pulpa seca y harinosa que, durante generaciones, ha servido como alimento en zonas donde no abundaban otras opciones. Esa pulpa se consume directamente o se muele para preparar harinas y bebidas tradicionales.

Otro rasgo llamativo es la resina que brota cuando se daña la corteza. Es espesa, pegajosa y aromática. Con el tiempo se endurece y ha tenido usos muy variados, desde sellar herramientas hasta quemarse en rituales. Ese aprovechamiento integral explica por qué el jatobá se mantuvo como un árbol valioso sin necesidad de talarlo.

Por qué este árbol ha despertado el interés de la ciencia

Un equipo de investigadores brasileños ha revisado de forma sistemática todo lo que la ciencia ha publicado hasta ahora sobre distintas especies del género Hymenaea. El trabajo, titulado From Folk Medicine to Pharmacology: A Systematic Review of the Anti-Inflammatory Evidence for Hymenaea spp. (Fabaceae) y liderado por la investigadora Joy Braga Cavalcante, del IFAC (Brasil), reúne y analiza los principales estudios realizados sobre este árbol.

Los investigadores han analizado trabajos centrados en la corteza, las hojas, las semillas y la resina del árbol. En todos los casos aparecen compuestos vegetales que despiertan interés en laboratorio, sobre todo por su comportamiento químico y por la estabilidad que muestran en los análisis.

Los autores asocian este árbol con usos tradicionales relacionados con el alivio del cansancio y con molestias habituales del día a día, especialmente en el ámbito respiratorio y digestivo. Ese recorrido histórico ayuda a entender por qué distintas partes del árbol han acabado siendo objeto de estudio científico.

Desde el punto de vista científico, los análisis destacan la presencia de compuestos que muestran actividad frente a procesos inflamatorios y oxidativos en pruebas experimentales. Los propios investigadores subrayan que estos resultados sirven como base para seguir avanzando, aunque recuerdan que todavía falta dar el salto a estudios más profundos.

Dónde se puede encontrar este árbol hoy en día

El jatobá crece en bosques tropicales y se adapta bien a climas exigentes sin necesidad de explotaciones intensivas. En España es prácticamente imposible encontrarlo de forma natural, ya que su desarrollo depende de condiciones propias de regiones tropicales.

Su presencia es habitual en zonas de Centroamérica, Sudamérica y el Caribe, y también aparece en jardines botánicos de países con clima cálido. Hoy, además, sus frutos, la corteza o la resina pueden encontrarse fuera de la selva a través de mercados locales y canales comerciales especializados.