No nos fijamos en él pero la ciencia confirma el inmenso valor de este árbol como alimento y como medicina natural

En la actualidad, cuando alguien se enferma lo primero que suele hacer es ir a una farmacia en busca de un remedio. Sin embargo, con el paso del tiempo se ha ido olvidando que la naturaleza ofrece recursos con efectos beneficiosos para la salud. Un ejemplo claro es este árbol, que suele pasar desapercibido, pero que ocupa un lugar importante en la medicina natural.

Esta planta no sólo da frutos nutritivos y dulces, sino que concentra propiedades medicinales estudiadas por sus efectos antioxidantes y antimicrobianos, lo que ayuda a fortalecer el organismo.

Este es el árbol que se aprovecha como alimento y como medicina natural

El árbol que destaca por su valor alimenticio y por su uso como medicina natural es el Hymenaea courbaril, más conocido como algarrobo tropical. Se trata de un árbol de gran tamaño, que suele alcanzar entre 25 y 40 metros de altura. Su tronco es recto y cilíndrico, y puede llegar a medir hasta dos metros de diámetro.

La razón por la que se considera un superalimento está en sus frutos, de cáscara dura y con un interior de pulpa seca, clara y ligeramente dulce, con un alto contenido en fibra, un aspecto clave para la salud digestiva.

Esa pulpa ayuda a regular el tránsito intestinal y aporta una sensación de saciedad prolongada, algo especialmente útil en dietas que buscan equilibrio y control del apetito.

En términos nutricionales, el fruto aporta proteínas vegetales en proporciones similares a las de algunos cereales y una cantidad elevada de vitamina C. A esto se suman minerales como potasio, magnesio, calcio y hierro, necesarios para el buen funcionamiento muscular, óseo y cardiovascular.

En la cocina, la pulpa se muele para obtener una harina que se utiliza en distintas preparaciones. En algunas zonas se emplea como sustituto del cacao por su color y dulzor, pero con un contenido graso mucho menor. También se añade a panes, masas y bebidas espesas. Además, no contiene gluten, por lo que es apto para celíacos.

Es crucial mencionar que el algarrobo tropical crece en regiones cálidas de América y es diferente al algarrobo mediterráneo habitual en España.

Otros beneficios de este árbol para la salud

El uso medicinal de este árbol viene de generaciones atrás. Uno de los más comunes es para aliviar problemas respiratorios como catarros persistentes, bronquitis o asma.

Según un estudio publicado en 2023, los extractos de la corteza y las hojas de Hymenaea courbaril presentan una elevada concentración de compuestos fenóólicos y una capacidad antibacteriana relevante, con efectos antibiofilm comparables a los de un antibiótico empleado como referencia en laboratorio.

En el plano digestivo funciona como un regulador natural. La pulpa ejerce un efecto astringente útil en casos de diarrea leve y contribuye a mantener el colesterol bajo control. Además, su contenido en fibra y pectinas ayuda a estabilizar la respuesta glucémica, por lo que las personas con diabetes deben moderar su consumo.

Por otro lado, sus compuestos antioxidantes protegen las células del desgaste diario y contribuyen a frenar la inflamación, razón por la que en algunas zonas se sigue utilizando en infusiones o de forma tópica para aliviar molestias articulares.

Dónde se puede encontrar este árbol en España

El algarrobo tropical no crece de forma natural en la España peninsular. Este árbol necesita temperaturas constantes y no aguanta bien las heladas. Es por ello que el entorno más favorable dentro del país se encuentra en Canarias, donde el clima subtropical permite su desarrollo en jardines botánicos o colecciones privadas.