Ver para creer: tala un árbol de su propio jardín y le multan con casi 10.000€ por no haber avisado antes

A veces dudamos sobre qué árbol plantar en nuestro jardín, pero lo que de verdad debería preocuparnos es qué hacer si queremos talarlo. Puede parecer una decisión privada, pero tiene consecuencias legales. De hecho, hay casos donde acarrea una gran multa.

Esto es exactamente lo que le ha ocurrido a un vecino de Perth, en Australia. Ha sido sancionado con 9.682 euros (17.000 dólares australianos) por talar un árbol en su parcela sin autorización previa del ayuntamiento.

El caso ha sido publicado por el periódico australiano PerthNow, y demuestra la importancia de conocer la normativa municipal, aunque no estemos de acuerdo con ella.

Multa ejemplar por talar un árbol de su propio jardín sin autorización

El caso se produjo en el municipio de Bassendean, en Australia Occidental, que ha llevado a cabo su primer proceso judicial por la retirada no autorizada de árboles en propiedades privadas desde que adoptó su política de retención y provisión de arbolado hace más de un año.

El asunto fue resuelto por el Tribunal de Magistrados, que consideró probado que el propietario actuó con pleno conocimiento de la normativa vigente.

Según la información recogida por PerthNow, el árbol estaba catalogado como regulado y figuraba expresamente como elemento a conservar dentro de una solicitud de subdivisión aprobada previamente por el ayuntamiento.

Pese a ello, el propietario procedió a talarlo sin notificarlo ni solicitar la autorización correspondiente. La sanción impuesta asciende a 17.000 dólares australianos. Es decir, casi 10.000 euros.

Además, también tendrá que hacerse cargo del pago íntegro de los gastos legales del consistorio. Desde el ayuntamiento consideran el fallo un hito clave para reforzar el cumplimiento de la normativa medioambiental.

Qué es un árbol regulado y por qué no se puede talar sin permiso del ayuntamiento

La política municipal de retención de árboles establece criterios claros para definir qué ejemplares están protegidos, incluso si se encuentran en terrenos privados.

Un árbol regulado es aquel que supera los ocho metros de altura, tiene una copa de más de seis metros de ancho o presenta un tronco con una circunferencia igual o superior a 1,5 metros, siempre que no sea una especie considerada invasora.

El objetivo de esta normativa es que los árboles sean tenidos en cuenta en todas las fases del desarrollo urbanístico y evitar daños o talas sin control. No se trata sólo de plantar nuevos ejemplares, sino de proteger los árboles establecidos, que tardan décadas en ofrecer los mismos beneficios ambientales.

Bassendean fue una de las últimas localidades australianas en adoptar esta política, en un contexto nacional marcado por el aumento de talas ilegales, envenenamientos y actos vandálicos contra el arbolado.

Las multas por talar árboles aumentan en Australia

Lo que ha ocurrido en Perth no es un caso aislado. Según datos citados por PerthNow, cerca del 80% de la pérdida de árboles en Australia se produce en terrenos privados.

La consecuencia directa ha sido el endurecimiento de las normas en numerosos municipios. En algunos territorios, las sanciones por talar o dañar árboles son más grandes.

Por ejemplo, en Nueva Gales del Sur, las multas parten de 3.000 dólares australianos, pero pueden llegar hasta los 220.000 dólares para particulares. En el caso de las empresas la cifra podría superar el millón.