Bombazo en la biología: descubren que éste popular árbol puede filtrar oro a través de su sistema vascular

Recientemente, los científicos han realizado un hallazgo sorprendente en uno de los árboles más comunes en España: el eucalipto, una especie originaria de Australia conocida por su rápido crecimiento. Por increíble que parezca, este árbol puede filtrar partículas de oro del suelo y concentrarlas en sus hojas. Este hallazgo, publicado en la prestigiosa revista Nature, se ha desarrollado a partir de estudios realizados en Australia Occidental, donde los eucaliptos actúan como verdaderos «detectores naturales» de depósitos minerales.

A diferencia de los métodos tradicionales de prospección, que requieren excavaciones y alteraciones significativas del terreno, este enfoque permite analizar el subsuelo mediante el estudio de hojas caídas. «Los eucaliptos actúan como bombas naturales, extrayendo agua y minerales desde grandes profundidades», explica el Dr. Melvin Lintern, líder del estudio.

Eucalipto, el árbol que puede detectar oro

El estudio que reveló esta capacidad inusual de los eucaliptos se llevó a cabo en Kalgoorlie, una región árida de Australia con una larga tradición minera. Los investigadores de la Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO) observaron que las raíces profundas de estos árboles (que pueden alcanzar hasta 40 metros de profundidad) absorben minerales presentes en el agua subterránea, incluido el oro.

En este contexto, las partículas metálicas son transportadas a través del sistema vascular del árbol hasta las hojas. Aunque las cantidades son extremadamente pequeñas (invisibles a simple vista), su presencia puede confirmarse mediante técnicas avanzadas como la microscopía de rayos X.

Para confirmar que el oro detectado en las hojas no procedía de contaminación superficial, los investigadores realizaron pruebas controladas tanto en el campo como en invernaderos. En estos últimos, cultivaron plántulas de eucalipto y acacia expuestas a concentraciones controladas de oro. Los resultados demostraron que las nanopartículas absorbidas por las raíces eran transportadas activamente a las hojas, replicando el fenómeno observado en Kalgoorlie.

Además, el estudio confirmó que, aunque las concentraciones de oro en el árbol son mínimas (del orden de dos partes por mil millones), el patrón de transporte es consistente. Esto permite establecer una relación entre la ubicación de los árboles y la presencia de depósitos minerales en el subsuelo, ofreciendo una herramienta de prospección más precisa y respetuosa con el medio ambiente.

Ventajas frente a la minería tradicional

El hallazgo del árbol que puede filtrar oro tiene importantes implicaciones para la minería ecológica y sostenible. Utilizar eucaliptos como indicadores naturales permite:

Evitar la tala de árboles o la alteración del hábitat.

Reducir costes y riesgos asociados a la prospección convencional.

Explorar zonas sensibles o protegidas sin afectar la biodiversidad.

Combinar técnicas con drones, satélites y análisis espectral para cartografiar áreas de interés de manera más eficiente.

Aunque el estudio se realizó en Australia, las condiciones de los eucaliptos en España podrían ofrecer oportunidades similares. Galicia, Asturias y Cantabria albergan grandes extensiones de eucaliptos introducidos con fines industriales. Estos bosques podrían servir como indicadores naturales de minerales, sin necesidad de recurrir a técnicas invasivas de exploración.

«El eucalipto es un árbol originario del sudeste de Tasmania y del sur de Victoria, Australia, que fue introducido en España a mediados del siglo XIX, aunque su cultivo extensivo no comenzó hasta la década de 1940, impulsado por políticas forestales orientadas a la producción de materias primas, principalmente para la industria papelera. En Galicia y la Cornisa Cantábrica se encuentran grandes plantaciones que se extienden desde el nivel del mar hasta los 400-500 metros, e incluso a 700 metros al sur de Orense y Pontevedra».

Perspectivas futuras

El hallazgo de que los eucaliptos tienen la capacidad de filtrar oro desde el subsuelo y concentrarlo en sus hojas abre un amplio abanico de posibilidades de investigación futura con implicaciones científicas, económicas y medioambientales.

En primer lugar, uno de los campos más prometedores es el de los estudios en otras especies vegetales. Si bien los eucaliptos han demostrado esta capacidad, es posible que otros árboles, arbustos o incluso plantas herbáceas también puedan actuar como sensores naturales de minerales específicos. Explorar esta posibilidad permitiría identificar especies autóctonas que podrían cumplir la misma función en diferentes ecosistemas.

Otro ámbito relevante es la optimización de técnicas de prospección biogeoquímica. El análisis de hojas y tejidos vegetales se puede combinar con tecnologías avanzadas, como drones equipados con sensores espectrales, imágenes satelitales y sistemas de georreferenciación, para generar mapas detallados de posibles depósitos minerales. Esta integración tecnológica permitiría aumentar la precisión y eficiencia de los estudios, reducir costes y minimizar el impacto ambiental de la prospección tradicional.

Por último, se podrían planificar las plantaciones forestales considerando su potencial como sensores naturales de minerales. Esto permitiría vincular la investigación científica con la gestión de recursos, fomentando un enfoque más sostenible y multifuncional de los bosques. Además, esta integración contribuiría a la restauración de áreas degradadas y a la mejora de la gestión del agua y del suelo.

En conjunto, este descubrimiento abre un camino hacia la innovación en la exploración de recursos, la sostenibilidad ambiental y la planificación forestal, demostrando que la naturaleza sigue siendo una fuente inagotable de conocimiento y oportunidades.