Un estudiante taló por error uno de los árboles más longevos conocidos en la historia: tenía más de 5000 años

En 1964, un pino milenario que había sobrevivido a cambios climáticos extremos y al paso de miles de años fue talado durante una investigación científica en Estados Unidos.

El árbol, conocido como Prometeo (Prometheus), se convirtió en un símbolo involuntario de los riesgos de investigar sin una protección ambiental adecuada. ¿Quieres conocer su historia?

Así fue la tala accidental de uno de los árboles más antiguos jamás documentados en Estados Unidos

El hecho tuvo lugar en las montañas del actual Parque Nacional de la Gran Cuenca, en Nevada. Allí crecía un pino bristlecone (Pinus longaeva), una especie famosa por su resistencia y longevidad.

En aquel momento, estos árboles aún no estaban considerados patrimonio natural excepcional, lo que explica la falta de protocolos estrictos para su conservación.

Según detalla Ecoticias, Prometeo no destacaba visualmente frente a otros ejemplares de la zona, lo que contribuyó a que su valor pasara desapercibido. Nadie imaginaba que aquel tronco retorcido albergaba un registro climático de más de cinco milenios.

Quién fue el estudiante que taló el pino milenario en Nevada

El responsable indirecto del suceso fue Donald R. Currey, estudiante de posgrado que investigaba fenómenos climáticos relacionados con la Pequeña Edad de Hielo. Su trabajo se basaba en la dendrocronología, una técnica que estudia los anillos de crecimiento de los árboles para reconstruir condiciones ambientales del pasado.

Durante el proceso, los instrumentos de perforación empleados para extraer muestras del tronco se atascaron, impidiendo obtener datos concluyentes. Ante esta situación, y con autorización oficial del Servicio Forestal de Estados Unidos, se decidió talar el árbol para analizar su sección transversal completa, como recoge Clarín en su reconstrucción del caso.

Cómo se descubrió que el árbol tenía más de 5000 años tras su tala

La magnitud del error se reveló solo después del derribo. Al contar los anillos del tronco, Currey identificó inicialmente más de 4.844 ciclos de crecimiento. Estudios posteriores realizados por expertos elevaron la cifra hasta 4.862 anillos visibles.

Sumando los años necesarios para que el árbol alcanzara la altura del corte, la edad real superaba con creces los 5.000 años. Este descubrimiento convirtió al pino en el organismo no clonado más antiguo jamás documentado, superando incluso al célebre árbol Matusalén de California, considerado hasta entonces el más longevo del mundo.

Éste es el impacto científico y ambiental de la pérdida del árbol Prometeo

La reacción de la comunidad científica fue inmediata. El caso evidenció una contradicción incómoda, ya que para demostrar el valor excepcional del árbol, fue necesario destruirlo. Prometeo pasó a ser citado como ejemplo de los límites éticos de la investigación cuando no existen medidas de protección adecuadas.

Lejos de quedar en el olvido, este suceso impulsó numerosos cambios profundos. Años después, la zona fue declarada Parque Nacional y se establecieron políticas de conservación más estrictas para los árboles longevos. Actualmente, la localización exacta de ejemplares milenarios se mantiene en secreto para evitar daños humanos.

Por otra parte, la dendrocronología evolucionó hacia algunos métodos menos invasivos, priorizando el uso de bases de datos compartidas y muestras mínimas.