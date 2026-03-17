El nombre de niña de 5 letras que se está popularizando en España: de origen galés y significa «perla»

Cuando se trata de elegir un nombre para el bebé, y empezar a buscarlos, nos damos cuenta de cómo algunas veces aparecen nombres que comienzan a repetirse por todos los lados sin que entendamos el porqué. No es que sean aquellos que están en lo más algo de las listas del INE pero sí que notamos que suenan por ejemplo entre los hijos de famosos, también los tienen los hijos de nuestros vecinos o incluso se habla de ellos como nombres que están en auge o crecimiento. Esto es precisamente lo que le ocurre al nombre de origen galés que ahora te desvelamos, es para niña y tiene además un bonito significado

El nombre en cuestión no es otro que el de Megan, que si bien no es tradicional de España y no pertenece a otras generaciones, sí que nos puede sonar algo familiar, además de ser moderno, breve y fácil de recordar. Un nombre de origen galés que tiene cinco letras, dos sílabas y una pronunciación clara, por lo que, en un momento en el que muchos padres buscan algo distinto sin caer en lo extravagante, Megan encaja bastante bien. Pero lo cierto es que detrás de esa apariencia actual hay una historia mucho más larga.

El nombre de origen galés que gusta a los padres actuales

Aunque pueda parecer un nombre reciente, Megan tiene raíces clásicas. Procede del galés y durante mucho tiempo se utilizó como forma abreviada de Margaret. Ese nombre, a su vez, deriva del latín Margarita, que tiene origen en el griego Margarites. Y en cuanto al significado, es el de perla.

Su evolución lingüística explica además, que existan múltiples variantes en Europa. Podemos entonces encontrar Margarita en español, Margaret en inglés, Marguerite en francés y Megan en el ámbito galés. Pero este es también un nombre que con el paso del tiempo dejó de considerarse sólo un diminutivo y pasó a utilizarse como nombre propio con identidad propia.

Un significado sencillo, pero potente

La perla no es una piedra cualquiera. No se talla ni se pule como otras gemas. Se forma de manera natural, poco a poco, dentro de una ostra. Por eso, tradicionalmente se ha asociado con pureza, delicadeza y algo valioso que surge sin artificios. En el terreno de los nombres, ese simbolismo sigue teniendo peso, ya que no es un significado grandilocuente ni excesivamente abstracto. Es simple, pero elegante.

Cuántas Megan hay en España

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, en España hay registradas 906 mujeres con el nombre Megan. La media de edad es de 10,4 años, de modo que podemos pensar que estamos ante un nombre que está en auge y seguramente seguirá creciendo con el tiempo. Como contrapunto señalar que el nombre en español, Margarita lo tienen en nuestro país más de 82.000 mujeres con una media de edad de 63 años.

La moda de los nombres cortos y extranjeros

En los últimos años parece que se repite un patrón claro en los registros de nombres ya que los padres apuestan cada vez más por aquellos que son breves, de cuatro o cinco letras, fáciles de escribir y de pronunciar. Alba, Nora, Vega, Emma, Lara, por ejemplo, son nombres que cada vez gustan más y a los que podemos sumar Megan sin problema ya que no sólo es corto sino que no no necesita adaptación. Se pronuncia prácticamente igual dentro y fuera de España.

Por otro lado, es más que evidente quela cultura anglosajona ha influido en la elección de nombres en España. Series, películas, o famosos hacen que algunos nombres se pongan de moda y es lo que puede pasar con Megan si pensamos por ejemplo en Meghan Markle.

Un nombre que va a seguir creciendo

Con menos de mil personas registradas, Megan sigue siendo poco habitual en comparación con nombres clásicos. Puede que para muchos implique que no es un nombre tan popular como se quiere hacer ver, pero lo cierto es que en este caso puede resultar atractivo para quienes buscan algo distinto. Todavía no es tendencia del todo en España y puede ser un nombre que llame la atención, antes de que se convierta en mucho más corriente.

Pero no olvidemos que es un nombre que eligen más personas cada año y todo gracias a que es corto, tiene historia, su significado es positivo y suena actual. Y tampoco responde a una moda pasajera nacida en redes sociales ni a una invención reciente. Tiene raíces antiguas, pero una imagen contemporánea así que estando en un momento en el que muchos padres buscan nombres que no estén demasiado vistos pero que tampoco parezcan improvisados, Megan parece haber encontrado su sitio. No es todavía uno de los nombres más frecuentes en España. Pero si la tendencia continúa, no será raro escucharlo cada vez más en las próximas generaciones.