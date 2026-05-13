Los psicólogos dicen que ésta es la mejor serie de dibujos para enseñar resiliencia a tu hijo: supera muchas técnicas tradicionales

Supera muchas técnicas tradicionales esta serie de dibujos que puede ayudarnos a enseñar resiliencia a nuestro hijo, los psicólogos se ponen de acuerdo en ello. Las series de dibujos de hoy en día son muy diferentes de las que veíamos hace unos años. Además de que se han masificado, hay tanto donde elegir que quizás no sabemos lo que puede acabar suponiendo en estos días. Es momento de apostar claramente por un cambio de tendencia, per usar los dibujos como aliados y no como enemigos.

Ver dibujos es algo inevitable, los niños van a verlos en nuestra casa o en casa de los demás o incluso en el propio centro educativo al que van. Pueden tener la necesidad de usar un tipo de elemento que puede ser clave. Estaremos ante un cambio de tendencia que, sin duda alguna, deberemos tener en consideración, una novedad plena que puede acabar siendo lo que nos dará alguna que otra sorpresa del todo inesperada. Estaremos pendientes de un cambio de ciclo a la hora de conocer esta serie que puede ayudarnos a añadir una cualidad esencial en la educación de nuestro hijo.

Supera a muchas técnicas tradicionales

Ser padre o madre no es nada fácil y menos en estos días en los que realmente puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos momentos de dudas. Nunca hemos estado con una persona a la que tendremos que educar de una forma muy focalizada.

Queremos que nuestros hijos den lo mejor de ellos mismos y para hacerlo, nada mejor que responder una serie de dudas que pueden ser esenciales y que quizás hasta la fecha no sabíamos. Es hora de conocer lo que puede pasar en estos días en los que necesitamos un poco más de ayuda.

Unos minutos de paz y silencio que incluyan un contenido educativo puede ser esencial. Sobre todo, si tenemos en cuenta que estaremos ante un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que tenemos por delante.

Conseguiremos darles un plus de buenas sensaciones y de alegría de la mano de un cambio que, sin duda alguna puede ser la que nos marcará en estos días. Una buena serie de dibujos se ha convertido en tendencia y puede ser más útil de lo que nos imaginaríamos.

Esta es la serie de dibujos para enseñar resiliencia según los psicólogos

Los psicólogos se ponen de acuerdo con un tipo de dibujos que pueden ser esenciales para hacernos conseguir un extra de buenas sensaciones con la llegada de este tipo de elementos que nos dará esta serie que miran casi todos los niños pequeños y tiene muy buen fondo.

Se trata de Bluey ese perro de color azul que vive con su familia y nos demuestra con sus episodios como podemos ver en este estudio de una universidad. Los expertos de la Universidad San Ignacio de Loyola nos explican que: «Bluey es una serie animada realizada por Joe Brumm, quien, antes de crear la trama de la serie, investigó y leyó artículos y libros de crianza respetuosa, entre otros aspectos importantes en el desarrollo de un niño, para crear un programa que no solo sea entretenido para su público objetivo, los niños, sino también para los padres y/o cuidadores, pero ¿qué es crianza respetuosa? La crianza respetuosa se basa en el respeto por los tiempos del desarrollo fisiológico y madurativo de cada infante, mientras contempla y valora las necesidades de apego seguro entre los niños y su entorno familiar (Mantilla, 2019)».

Siguiendo con la misma explicación: «a crianza regular suele caracterizarse por ser autoritaria, desapegada y punitiva; en otras palabras, está basada en el orden, la obediencia, el uso del castigo como método correctivo y en la comparativa del niño con sus pares con respecto al alcance de hitos en su desarrollo. Por el contrario, la crianza respetuosa, tal como se visualiza en la serie de Bluey, parte desde la validación y conexión emocional, el respeto de los tiempos de desarrollo del niño (como en el capítulo “Baby Race”), la atención que le damos a nuestros hijos cuando se comunican y juegan con nosotros (episodio “Octopus”), la disponibilidad que tenemos para compartir un tiempo de calidad junto a ellos y el amor representado a través del afecto físico. Es un estilo de crianza que requiere de mucha paciencia, pero podemos afirmar que el resultado final es satisfactorio y beneficioso para nuestra futura generación».

Una serie de dibujos que va más allá de lo que nos imaginaríamos: «Bluey es una serie animada que puede verse en familia, ya que no solo es entretenida para los niños, sino que también permite apreciar una nueva forma de jugar y educar a nuestros hijos. Asimismo, nos ayuda a reconocer que hoy, como padres/madres/cuidadores, les estamos brindando la mejor versión de nosotros a nuestros hijos».