Grecia da una lección a España: las patatas no llevan ni ajo ni pimentón, sólo necesitan un chorro de limón
Toma nota de esta receta de patatas con limón
El ingrediente que usan los griegos para sazonar las patatas asadas que casi nadie usa: no es ni ajo ni pimentón
Las patatas no llevan ni ajo ni pimentón, sólo necesitan un chorro de limón, dando una importante lección a España. Es momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede ser esencial y que hasta la fecha no sabíamos lo que realmente tenemos por delante. Una receta tan básica y sencilla que realmente puede cambiarlo todo, nos estará esperando, lo hará a una velocidad que deberemos empezar a cuidar un poco más algunos detalles que hasta el momento no sabíamos.
Un cambio de tendencia que hasta el momento desconocíamos y que puede acabar siendo lo que nos afectará de lleno. En estos días que podemos empezar a descubrir determinadas situaciones que hasta el momento no sabíamos que podríamos empezar a tener en consideración. Las patatas son un básico que en Grecia preparan de una forma muy especial, con ese limón que tenemos de temporada y que realmente puede acabar de darnos algunos indicios de cambios destacados. Cada vez más nos cuidamos y no dudamos en aportar un toque cítrico de esos que impresionan y que pueden ser claves.
Grecia da una lección a España
España se prepara para una lección que puede cambiarlo todo por completo, un giro radical que hasta la fecha nadie conocía. Estos días en los que realmente podremos empezar a descubrir lo que puede pasar en estos días que hasta la fecha nadie hubiera imaginado.
Un cambio de tendencia que hasta la fecha no sabíamos que podríamos empezar a descubrir con algunas reminiscencias a un lugar que puede convertirse en nuestro mejor aliado. Es hora de conocer claramente lo que puede pasar con unos elementos que serán fundamentales que tengamos en consideración.
Puede que Grecia sepa cómo crear una guarnición saludable de esas que impresionan y que pueden acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada. Es hora de conocer lo que puede pasar en estos días en los que realmente tocará saber cómo crear esas patatas con el toque fresco que buscamos.
Este tipo de patatas que son típicas de un país mediterráneo como el nuestro pueden tener algunas peculiaridades que quizás desconocíamos. Es cuestión de ponerse manos a la obra con ellas, en busca de determinados elementos que acabarán marcando la diferencia. Vamos a probar una combinación ganadora y quizás desconocida, las patatas con limón.
Un chorrito de limón con esta receta de patatas excepcional
Podemos conseguir una frescura espectacular con la ayuda de una receta de esas que impresiona y que puede cambiarlo todo. Una combinación de sabores que, sin duda alguna, acabará marcando una diferencia importante, con esta combinación de sabores que puede ser esencial que tengamos en mente. Esta guarnición será una de tus favoritas a partir de ahora, en especial en verano cuando necesitamos este toque cítrico.
Ingredientes:
Cómo preparar patatas al limón
- La gran ventaja de optar por unas patatas como complemento es que además de estar deliciosas se cocinarán rápidamente. Vamos a ponernos manos a la obra con ellas. El primer paso es elegir el tipo de patata que nos guste. Para cenas especiales podemos optar por patatas de guarnición, son más pequeñas o cortarlas con estilo para decorar el plato mejor.
- Ponemos agua en el fuego con la sal al gusto. Cocinaremos las patatas rápidamente, las pondremos enteras para que queden más enteras y nos aporten un final más cremoso. Las ponemos con la piel a hervir durante unos 30 minutos. Dependiendo del tipo de patata puede estar antes, comprobamos que quedan tiernas.
- Cuando estén listas, las vamos a escurrir y dejamos que se enfríen. Comprobamos como la piel está más arrugada y sale con mayor facilidad. La estética de estas patatas es importante, a veces los pequeños detalles son los que marcan la diferencia.
- Si hemos optado por unas patatas grandes las vamos a cortar en trocitos del mismo tamaño, de grosor no deben ser mucho mayores que un centímetro. Las ponemos directamente en un bol.
- Preparamos la salsa, vamos a poner el caldo vegetal. Añadimos los dientes de ajo pelados y cortados lo más finitos posibles, podemos poner menos cantidad, si no nos gustan mucho los ajos.
- Añadimos el aceite de oliva, pimienta y sal al gusto. Le ponemos el zumo de un limón, el otro lo cortaremos para decorar un poco y darle un aire mucho más elegante a la presentación.
- Picamos un poco de perejil. Mezclamos todo y ponemos sobre las patatas. Servimos en frío o en caliente para disfrutar de unas patatas impresionantes muy fáciles de cocinar.