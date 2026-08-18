Solomillo Wellington de Martín Berasategui: receta paso a paso para un resultado perfecto

El hecho de cocinar un solomillo Wellington exige respeto absoluto por el producto y paciencia en los fogones. Este clásico de la cocina internacional, reinterpretado con la exigencia técnica de los grandes maestros de la alta gastronomía, combina la ternura extrema de la carne roja con la textura crujiente del hojaldre y la profundidad terrosa de los champiñones. Aunque parezca una elaboración intimidante debido a la gestión de los tiempos de horneado, controlar los pasos previos garantiza un bocado para recordar, que siempre triunfa en las grandes celebraciones familiares.

Cómo hacer solomillo Wellington paso a paso

Sellar la carne a fuego vivo en una sartén con un chorro generoso de aceite de oliva, dorando el solomillo brevemente por todas sus caras para retener los jugos en el interior, retirarlo de inmediato y untarlo con la mostaza mientras aún conserva calor.

Dar un toque de sal y pimienta molida a la carne.

Picar los champiñones y las chalotas de forma muy fina, cocinándolos en la misma sartén a fuego lento hasta evaporar por completo el agua que sueltan.

Extender un buen trozo de film transparente sobre la encimera, colocar encima las lonchas de jamón ibérico solapándose ligeramente y repartir la duxelle de setas por toda la superficie.

Situar el solomillo ya sellado sobre el lecho de jamón y setas, ayudarse del plástico para envolverlo con firmeza formando un cilindro compacto y dejarlo reposar en el frigorífico durante una hora para que coja cuerpo.

Estirar la lámina de hojaldre sobre papel de hornear, retirar el film al cilindro de carne y colocarlo en el centro exacto de la masa para envolverlo con cuidado, sellando los bordes con un poco de agua o yema batida.

Pincelar toda la superficie exterior del hojaldre con la yema de huevo batida, marcar unas líneas decorativas superficiales con la punta de un cuchillo sin llegar a cortar la masa y hornear a 200 grados durante veinticinco o treinta minutos hasta que el exterior luzca dorado y crujiente.

Trucos para que salga perfecto

El secreto absoluto de esta receta reside en evitar que la humedad arruine el hojaldre.

Si te apasiona este clásico de la alta cocina, puedes inspirarte también explorando una solomillo wellington receta masterchef para comparar matices de ejecución. Del mismo modo, vigilar la temperatura interna del solomillo con un termómetro de cocina asegura que la carne mantenga ese punto rosado y jugoso tan característico, evitando que se pase de cocción en el interior del horno.

Variantes de la receta

Aunque la versión tradicional resulta imbatible, existen adaptaciones muy interesantes para todos los gustos. Quienes prefieren apostar por los grandes nombres de la cocina televisiva nacional pueden echar un vistazo a la propuesta que ofrece un solomillo wellington con toques muy personales.

Con qué acompañar solomillo Wellington

Un plato de esta categoría pide guarniciones que no compitan en protagonismo pero aporten contraste. Puedes preparar una excelente salsa para acompañar solomillo wellington thermomix para redondear el plato. Unas patatas panaderas al horno ligeramente aromatizadas con romero o unas verduritas baby salteadas en mantequilla completan el conjunto con elegancia.

Cómo conservar solomillo Wellington

Lo ideal para el hojaldre es consumirlo recién elaborado. Puedes guardarlo en un recipiente hermético en el frigorífico unos dos días, pero la textura exterior no será la misma. Una opción es dar un toque de horno al salir del frío, antes de consumir.

Información nutricional

Tiempo de preparación: 50 minutos

Porciones: 6 raciones

Información nutricional: Aproximadamente 620 kilocalorías por ración

Tipo de cocina: Europea / Alta cocina casera

Tipo de comida: Almuerzo o cena de celebración festiva