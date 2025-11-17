Solomillo Wellington de Arguiñano: cómo preparar este plato elegante y festivo

El Solomillo Wellington es uno de esos platos que parecen pensados para una celebración. No solo entra por los ojos, también sorprende por la mezcla de texturas y aromas: la carne jugosa, el toque del relleno de setas y el hojaldre dorado que envuelve todo el conjunto. Aunque al principio pueda imponer, la preparación es más accesible de lo que parece si se sigue un orden claro y se respetan algunos detalles. Esta versión, inspirada en el estilo directo y práctico de Arguiñano, está pensada para que cualquier persona pueda lograr un resultado vistoso sin complicarse más de la cuenta. Es un plato que funciona de maravilla en Navidad, en un aniversario o en cualquier comida especial en la que quieras lucirte. El solomillo strogonoff es muy conocido.

Ingredientes

Para 4 o 6 porciones:

Solomillo de ternera de unos 800 gramos

Lámina grande de hojaldre rectangular

Doscientos o trescientos gramos de champiñones o mezcla de setas

Una cebolla pequeña o una chalota

Dos dientes de ajo

Cuatro cucharadas de paté (puede ser de campaña, ibérico o un paté más fino)

Seis lonchas de jamón serrano o panceta muy fina

Una cucharada de mostaza, preferiblemente de sabor suave

Un huevo para pintar el hojaldre

Aceite de oliva

Sal y pimienta

Tomillo o perejil si quieres añadir un toque aromático

Modo de preparación

Sellar la carne

Sazona el solomillo por todos los lados. Calienta una sartén amplia con un poco de aceite y, cuando esté bien caliente, dora la carne durante un minuto y medio o dos minutos por cada lado. Busca un dorado uniforme, que ayudará a que el interior se mantenga jugoso. Una vez fuera del fuego, déjalo templar sobre una rejilla y úntalo después con una capa fina de mostaza.

Preparar la mezcla de champiñones

Pica muy fina la cebolla, los champiñones y el ajo. Sofríe primero la cebolla con un poco de aceite. Cuando esté blanda, incorpora los champiñones y el ajo. Cocina a fuego medio hasta que suelten el agua y quede una pasta espesa. Salpimienta y añade hierbas si te apetece. Deja que se enfríe por completo antes de seguir.

Formar el rollo

Extiende un trozo grande de film transparente sobre la encimera. Coloca las lonchas de jamón formando un rectángulo. Reparte encima la mezcla de champiñones y coloca el solomillo en el centro. Con la ayuda del film, enrolla hasta obtener un cilindro firme. Ciérralo bien y guárdalo en la nevera durante media hora para que mantenga la forma.

Envolver en el hojaldre

Estira la lámina de hojaldre y coloca sobre ella el rollo sin el film. Cubre con el hojaldre y sella los bordes con cuidado. Pon la parte del cierre hacia abajo en una bandeja. Bate el huevo y pinta toda la superficie para que quede brillante al hornearse. Si lo deseas, puedes hacer un dibujo suave con la punta del cuchillo, sin cortar la masa del todo.

Hornear

Calienta el horno a doscientos grados. Hornea el Wellington entre veinte y veinticinco minutos, hasta que el hojaldre esté dorado. Si prefieres la carne algo más hecha, déjalo unos minutos más. Saca la bandeja y deja reposar el solomillo unos cinco minutos antes de cortarlo.

Con estos pasos podrás prepararlo sin agobios y conseguir un resultado que dará la sensación de haber dedicado muchas más horas de lo que realmente exige.

Información suplementaria

Tiempo de preparación: alrededor de una hora y cuarto

Porciones: entre cuatro y seis

Información nutricional: 650 – 750 calorías por porción

Tipo de cocina: cocina internacional adaptada al estilo casero

Tipo de comida: plato principal festivo