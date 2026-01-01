Vinicius tiene seis meses para recapacitar

En este primer día del año, Vinicius disfruta de un descanso como el resto de sus compañeros antes de regresar al trabajo este viernes, donde comenzará a preparar el próximo duelo contra el Betis. Un partido marcado en rojo para el brasileño, que regresa al Santiago Bernabéu tras vivir una de las mayores pitadas de su carrera en el último encuentro de 2025 contra el Sevilla. Sin embargo, lo más importante para Vini en los próximos meses será tomar decisiones cruciales sobre su futuro. En este sentido, el Real Madrid lo tiene claro: renovación o venta.

El futuro de Vinicius está en una encrucijada. El Real Madrid le ofrecerá una propuesta de renovación, pero el jugador y su entorno deberán decidir si aceptan o, por el contrario, se mantienen firmes en su postura de no renovar y dejar el club en 2027 como agente libre. En ese caso, el objetivo sería fichar por otro equipo, asegurándose la deseada prima de fichaje, algo que en Valdebebas está completamente descartado. La tensión está en el aire y, por ahora, no parece haber solución a corto plazo.

La postura del Real Madrid

El club blanco tiene claro que, si no logran llegar a un acuerdo antes de que finalice esta temporada, Vinicius pasará a ser transferible en el próximo mercado de verano. Otra cosa es si el jugador desea marcharse, ya que con un año de contrato por delante y sin ofertas concretas hasta el momento, continuar un año más en Madrid y asegurar la prima de fichaje en otro club se convierte en una opción cada vez más tentadora para él y su entorno.

Desde la cúpula madridista, la postura es tajante: no habrá prima de renovación. Si llega una oferta adecuada por el jugador, se estudiará sin dramatismos, pero lo que Florentino Pérez no permitirá es que Vinicius se marche sin dejar algún beneficio económico. Más allá de lo deportivo, el caso de Vini se ha convertido en un asunto de negocio y de orgullo institucional. El deseo del club es que siga, y se trabajará para ello, pero si no se logra, no dudarán en escuchar ofertas cuando lleguen, ya que por ahora no ha habido ninguna. Eso sí, desde el club se aseguran de que, cuando lleguen, estarán preparados para tomar una decisión.

El Bernabéu se cansa

Vinicius vivió el último capítulo de una relación cada vez más tensa con el Santiago Bernabéu en el partido contra el Sevilla. No se recordaba una pitada de esta magnitud a una estrella del Real Madrid en años. A los 83 minutos, cuando el cuarto árbitro levantó la tablilla para indicar su sustitución por Gonzalo, la afición del Bernabéu estalló en un pitido ensordecedor. Solo cuando el nombre de Gonzalo sonó por megafonía se pudo escuchar un tímido aplauso.

El brasileño, con gesto impasible, caminó hacia el banquillo mientras la grada le hacía sentir su malestar. Ya hubo pitos antes del encuentro, en su presentación, y también cuando erró algunas jugadas, pero el momento culmen llegó cuando abandonó el campo.

La imagen que el Real Madrid estaba dejando en el césped era pésima, y la afición no tardó en reaccionar. El rendimiento del equipo sigue dejando dudas, y los pitos llegaron a varios momentos del encuentro. Pero fue cuando Vinicius dejó el campo que la bronca alcanzó su punto máximo.

Un Vinicius en crisis: 14 partidos sin marcar

Vinicius lleva ya 14 partidos consecutivos sin marcar gol. La última vez que vio puerta fue el 4 de octubre ante el Villarreal, cuando anotó dos goles. Desde entonces, ha caído en un bache de rendimiento que ha puesto en entredicho su continuidad en el club. La afición madridista ha dicho basta, y la bronca en el Bernabéu no ha sido pequeña.