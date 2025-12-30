Vinicius, más autocrítico que nunca: «2025 no ha sido un año bonito, tenemos que mejorar»

Vinicius hizo autocrítica tras el entrenamiento a puerta abierta del Real Madrid. El delantero brasileño, que no atraviesa por su mejor momento, reconoció que el 2025 «no ha sido un año bonito» para ellos y que «tenemos que mejorar» para que el 2026 «sea un año mejor para todos». Es que el año pasado fue una temporada para el olvido para el conjunto madridista tras conquistar únicamente la Supercopa de Europa.

«Sabemos que tenemos que mejorar, para que el 2026 sea un año mejor para todos y sobre todo para el madridismo», comenzaba diciendo Vinicius en los micrófonos de RealMadridTV tras la sesión de puertas abiertas del club blanco. A pesar de que su temporada no está siendo buena, el crack brasileño explicó que continúa «aprendiendo mucho» dentro del Real Madrid y tiene claro que a pesar del mal año «vamos a volver».

«Sigo aprendiendo mucho dentro de este club, con esta afición, con toda la gente. Sabemos que no ha sido un año bonito para nosotros, que siempre ganamos casi todo, pero no tenemos duda de que vamos a volver, que vamos a ganar otra vez y que vamos a estar en el top siempre. El Madrid es así, exige mucho y nosotros sabemos dónde estamos», afirmó el delantero madridista.

Por último, al 2026 Vinicius le pide «salud, tranquilidad y muchos títulos para el Madrid». El internacional con Brasil confía en poder levantar más trofeos con esta camiseta. Por el momento, el Real Madrid sigue con opciones en todas las competiciones: «Al 2026 le pido salud, tranquilidad y muchos títulos para el Madrid porque es lo que nos hace felices y hace a la afición feliz y es lo que queremos. Hala Madrid siempre».

Acto seguido, Vini atendió a los aficionados y firmó autógrafos en un día hecho para los madridistas. Los seguidores blancos inundaron las gradas del Alfredo Di Stéfano para ver a sus ídolos en el entrenamiento a puerta abierta. El brasileño se paró a atender a todos los niños presentes en las gradas y se fotografió con ellos.