Mbappé, Vinicius y Valverde y su atípica coincidencia en su calzado en el entrenamiento del Real Madrid

El Real Madrid ha regresado a los entrenamientos tras el parón navideño con una sesión en la tarde de hoy, con la vista puesta en el duelo ante el Real Betis del sábado en el Santiago Bernabéu. Una sesión en la que Xabi Alonso ha podido contar con la primera plantilla al completo, salvo los lesionados Trent Alexander-Arnold y Dani Carvajal. En el entrenamiento del conjunto blanco se ha producido una comentada coincidencia. Kylian Mbappé, Vinicius Junior y Fede Valverde han lucido el mismo modelo de botas… y con la misma combinación de colores.

Los tres futbolistas merengues han optado por las Nike Mercurial Vapor 16 Elite para su regreso tras las vacaciones navideñas. Este simple hecho ya llamaría la atención, al tratarse de tres jugadores de peso en la plantilla, y dos de ellos -Mbappé y Vinicius- son dos de las caras principales de la marca deportiva estadounidense. La coincidencia no se ha quedado ahí, ya que los tres se han quedado con el mismo modelo: color azul y el logo de Nike en color plateado y borde rosa.

Kylian Mbappé ha sido noticia recientemente con motivo de su vinculación a la marca. El ’10’ merengue acaba contrato con Nike el próximo verano. Las negociaciones entre ambas partes aún no se han cerrado, con Adidas y Under Armour a la espera en caso de que no fructifiquen; según avanzó el medio francés RMC. Especialmente llamativo sería el caso de la marca alemana, que conseguiría lo que no pudo hacer con Cristiano Ronaldo. Adidas, de esta forma, lograría que la gran estrella de un Real Madrid al que viste también luciera sus ‘colores’.

Fede Valverde ha sido una de las novedades del primer entrenamiento del Real Madrid tras el parón. El uruguayo se perdió el encuentro ante el Sevilla, y ya ha vuelto al trabajo junto al resto de sus compañeros. Xabi Alonso también recupera para el partido ante el Real Betis a Álvaro Carreras, tras cumplir su sanción de dos encuentros en Liga por su expulsión ante el Celta. El técnico donostiarra afronta un compromiso vital para mantener las aspiraciones en el campeonato doméstico. El FC Barcelona aventaja en cuatro puntos a los blancos, y enfrenta un complicado duelo a domicilio ante el Espanyol. Será el último encuentro de ambos antes de la disputa de la Supercopa de España en Yeda, donde Xabi Alonso se juega su continuidad al frente del equipo.

Mbappé, ‘Vini’ y compañía a puerta abierta

El Real Madrid cumplirá con una de las clásicas tradiciones de estas fechas. La primera plantilla se ejercitará a puerta abierta en su segunda sesión de entrenamiento de la semana. Se esperan alrededor de 4.000 socios del conjunto blanco en Valdebebas para presenciar un entrenamiento que comenzará a las 11:00 horas en el Alfredo di Stefano, hogar habitual del Castilla y el equipo femenino.