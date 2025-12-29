Un juzgado de Barcelona llama a declarar a Laporta y Rafa Yuste como presuntos autores de otra estafa

El Juzgado de Instrucción número 22 de Barcelona ha citado a Joan Laporta y al vicepresidente del Barça, Rafa Yuste, a declarar como presuntos autores de una estafa agravada de 100.000 euros a una inversora. Se trata de la tercera causa abierta contra ellos, de nuevo relacionada con las dos sociedades que controlaban el desaparecido Reus Deportiu. La juez del caso les ha citado para el próximo 16 de enero, junto al ex directivo culé Xavier Sala i Martín y el ex propietario del extinto Reus y ex director general del Barça, Joan Oliver.

En este caso, la afectada por esta presunta estafa denunció que únicamente recuperó 12.500 euros. La Audiencia de Barcelona ordenó en noviembre que se admitiera a trámite la querella y, ahora, se ha citado en calidad de investigados a los cuatro.

El modus operandi en este caso sigue la pauta de las anteriores. La inversora entregó el dinero a las empresas Core Store y CSSB Limited, que eran las sociedades que controlaban el Reus Deportiu, que acabó desapareciendo cuando militaba en Segunda División. Todo, a cambio de una rentabilidad anual alta. Sin embargo, ni percibieron lo prometido, ni recuperaron la inversión.

El auto de la juez señala que los hechos que se exponen en la querella podrían ser constitutivos de un delito de estafa, en caso de ser ciertos. La denunciante depositó 100.000 euros en estas dos sociedades tras conocer en 2016 «dos oportunidades de inversión vinculadas entre sí y que presentaban condiciones atractivas», gracias a un agente de banca que ejerció como gancho.

Estas inversiones consistían en un plan estratégico para llevar al Reus a Segunda División, categoría a la que ascendió en ese mismo año, al término de la temporada 2015-2016. Mediante la sociedad Core Store se prometía un rendimiento del 6% anual y «la recuperación íntegra del capital invertido e, incluso, contemplando la posibilidad de rescate anticipado en un plazo breve». Sin embargo, el club entró en preconcurso de acreedores y terminó desapareciendo, dejando de competir a mitad de la temporada 2018-2019.

Hasta esa fecha, las condiciones que se les prometieron a los inversores no llegaron a cumplirse. Por ese motivo, se han presentado en los juzgados varias denuncias por presuntas estafas en las que estarían implicados los dos actuales mandatarios del Barcelona, Joan Laporta y Rafa Yuste, y los que fueran directivos de la entidad azulgrana en la anterior etapa de Laporta al frente de la entidad.

Otra presunta estafa de Laporta

El pasado mes de enero, el presidente azulgrana ya tuvo que prestar declaración por una acusación similar. Entonces se le acusaba de una presunta estafa a una familia que ganó 34 millones de euros en la Primitiva. La cantidad estafada en ese caso ascendería a 4,7 millones. En su comparecencia, Laporta negó rotundamente cualquier implicación en los hechos y rechazó su participación en la inversión que se le atribuía.

Como en este nuevo caso, la denuncia se basaba en una serie de inversiones que se produjeron entre 2016 y 2018, en la sociedad CSSB Limited. La cantidad destinada a esta sociedad radicada en Hong Kong fue de 2,4 millones de euros, prometiéndoles, de nuevo, una rentabilidad anual del 6%.