Laporta pelotea a Tebas en los premios ‘Globe Soccer Awards’: «Es un esfuerzo que hace»

Joan Laporta ha peloteado a Javier Tebas en los premios Globe Soccer Awards, unos galardones que se han entregado en Dubai y en los que el Barcelona ha salido bien parado. Como los premios de la Liga se dan allí, integrados en esta gala, el presidente culé ha aprovechado para elogiar al presidente de la Liga por conseguir que se hagan a la vez.

«Es bonito que la Liga presente sus premios aquí y es un esfuerzo que hace Javier Tebas», dijo Joan Laporta desde el escenario de estos premios en los que el Barcelona ha tenido varios premios: mejor equipo femenino, Flick, Raphinha… Concretamente, esas palabras las dijo el culé cuando estaba recogiendo el premio a Raphinha como mejor jugador de la Liga. También subió al escenario para coger el galardón de Hansi Flick. Ni jugador ni entrenador acudieron a la fiesta de Tebas y los Globe Soccer Awards en Dubai.

Madriditis de Laporta

Además, Joan Laporta ha llevado su madriditis también a estos premios. Para dar las gracias por el reconocimiento al premio del mejor club del año en la Liga, Laporta explicó que «siempre competimos contra nuestro eterno rival», algo que es lógico y obvio, pero explicó que uno de los mejores momentos fue «ganar por quinta vez» al Real Madrid. Así, el presidente del Barça pone como uno de sus grandes momentos ganar al Real Madrid, antes que otros grandes hechos en una temporada en la que ganaron un doblete y llegaron a semifinales de Champions.

«Me quedo con los momentos complicados, en los que el equipo siempre da la cara. En noviembre pasamos un bache y creo que Lamine, Raphinha, Pedri y compañía, con la ayuda de Flick, lo superaron. Ganamos por quinto vez al Real Madrid y demostraron que el compromiso con el club es enorme. La temporada pasada hacíamos muy bien el fuera de juego, los resultados cantan», explicó en su primer discurso Laporta.

Primero porque el presidente del Barcelona subió más veces al escenario, ya que cuando le dieron el premio a Hansi Flick como mejor entrenador y a Raphinha como mejor jugador, él fue el representante. «Es un privilegio tenerlo como entrenador, junto con Deco y sus colaboradores que lo están haciendo muy bien. La clave de su éxito es la capacidad para haberse adaptado en el club. Es increíble el trabajo de todo el staff», dijo Laporta sobre Flick. Por su parte, sobre Raphinha dijo que «lo echamos de menos cuando no estuvo y siempre empuja a sus compañeros a ganar».