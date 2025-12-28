Impresiona: así se ve el Camp Nou desde la butaca más alta del estadio

El Camp Nou sigue en obras, aunque el Barcelona ya haya regresado a su estadio. El campo culé ya alberga partidos oficiales, pero a la vez sigue en remodelación, unas obras que para su finalización todavía quedan muchos meses. Aprovechando esa circunstancia, ha aparecido en las redes sociales un vídeo viral en el que se ve cómo se contempla todo el estadio desde la butaca más alta del Camp Nou. Y la imagen es impresionante.

Falta por construir todavía el tercer anillo, que es lo que hará al Camp Nou más diferente de lo que estaba, ya que hará que se puedan superar los 100.000 espectadores. Entre ese aumento de aforo están las butacas más superiores, las más lejanas al campo, y es desde ahí donde se ha grabado este vídeo que hace una vista general de cómo se ve el estadio culé desde las alturas.

Cabe recordar que ahora el Camp Nou ha abierto, pero sólo con unos 45.000 espectadores de aforo, para después pasar -esperan que en un mes- a unos 65.000. Todavía queda mucho para que se lleguen a esos más de 100.000 y se pueda utilizar las butacas más altas, desde donde está grabado este vídeo que se ha hecho viral en las redes sociales.