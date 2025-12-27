Lewandowski reconoce que el Barcelona tacañeó con él: “Miraban cada euro”

El FC Barcelona ha usado todo tipo de triquiñuelas para salvar la economía del club después de una profunda crisis que le afectaba en todos los rincones deportivos. Desde la hora de fichar futbolistas hasta poder inscribirlos, era un rompecabezas que cada verano suponía un ejercicio mental, aunque para ello hubiera que recurrir a peticiones surrealistas como la que recibió Robert Lewandowski en 2022.

El polaco, en su primer año como azulgrana, tuvo que renunciar a marcar más goles cuando aún faltaban dos jornadas por disputarse. Por mucho que ya era Pichichi en aquel momento con 23 goles, el club le suplicó que no viese puerta ni una vez más ya que, en caso de superar los 25, tenían que pagarle un bonus de 2,5 millones de euros al Bayern de Múnich. Una reunión con la directiva que se destapó en la biografía del delantero ‘Lewandowski. Prawdziwy’ escrita por Sebastian Staszewski: «Queremos que dejes de marcar goles en los últimos partidos», adelantó el libro.

Semanas más tarde, el nueve confirmó que se trataba de una historia real: «Hay cosas de las que prefiero no hablar. Respeto mucho al Barcelona y a la gente que trabaja allí. Era consciente de la situación del club y había muchas otras situaciones que debían resolverse por el bien del club. Básicamente, se trataba de una prima, y se sabe que en aquel momento el Barcelona miraba cada euro. No era poca cosa, y para mí tampoco cambió nada. No tengo ningún problema con eso, pero se me quedó grabado en la cabeza y me pregunté si marcar un gol o no», expresó Lewandowski en una entrevista con el periodista Bogdan Rymanowski.

También tuvo que vivir otro surrealismo en la pretemporada de su primera gira de pretemporada en Florida. En las comidas, los cocineros escatimaban en gastos y suprimieron carne y pescado: «Le preguntó al chef y le dijo que ‘había para ahorrar dinero’. No reaccionó mal, pero se quedó sorprendido. Él está acostumbrado a pedir mucho de eso cuando está en la selección», se explica en el libro. Dos capítulos que ponen en contexto el drama que ha vivido el Barça cada vez que tenía que hacer una inversión para levantar al club deportiva y económicamente.