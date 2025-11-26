Lewandowski destapa el tacaño buffet del Barcelona en plena crisis: «Ni carne ni pescado para ahorrar»

El FC Barcelona hizo un gran sacrificio para fichar a Robert Lewandowski en verano de 2022. Después de pagar 50 millones de euros al Bayern de Múnich, el delantero polaco se vio obligado a apretarse el cinturón bajándose el sueldo. Un traspaso que él mismo forzó, pero que le obligó a vivir momentos surrealistas en plena crisis económica del conjunto azulgrana.

Más allá de la inversión que supuso un verano para traer refuerzos a Xabi Hernández, Joan Laporta buscó todo tipo de fórmulas con tal de reducir costes sin importar cómo. Desde la venta de jugadores y activos del club…hasta reducir la comida. Un episodio que destapó la biografía del delantero polaco al repasar cómo fueron sus primeras semanas en el Barça y viviendo un momento tan surrealista que muy pocos creerían si no lo hubiese contado un futbolista que lo vivió desde dentro.

«Cuando llegó a Florida (gira de pretemporada), Robert estaba muy sorprendido de que no hubiera ningún tipo de carne y pescado. Le preguntó al chef y le dijo que ‘había para ahorrar dinero’. No reaccionó mal, pero se quedó sorprendido. Él está acostumbrado a pedir mucho de eso cuando está en la selección. Notaba cuando una sopa no estaba hecha con ingredientes de calidad. Es muy exigente con la comida, pero es introvertido y no es la persona que gritaría. Siempre ha sido así», explicó el autor del libro Sebastian Staszewski.

Aquel verano el Barça hizo grandes inversiones por las palancas con tal de reforzar el equipo a toda costa. Además de Lewandowski, llegó Raphinha por 68 millones de euros y agentes libres como Christensen y Kessié, sin olvidar la renovación de Dembélé.

«Él sabía cómo estaban las cosas en el Barcelona. Aceptó rebajar su ficha el primer año para ayudar al club. Fue un caso gracioso que reflejaba los problemas que tenían en aquel entonces. No le molestó mucho. Ahora hay más tipos de carne y pescado y ya no existen esos problemas. Es su obsesión y por eso fue al cocinero, que no le conocía, para preguntarle», añadió. Un ejemplo de los múltiples malabares que tuvieron que hacer hace unos años con tal de evitar gastos por muy comprometidos que sean.