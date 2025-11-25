El Bayern expande por Europa los escándalos del Barcelona

El Bayern de Múnich ha sido durante los últimos años el gran equipo europeo que ha expandido los escándalos cometidos por el Barcelona. Realmente ha sido el único equipo de nuestro continente fuera de nuestras fronteras que ha cargado con dureza contra el club azulgrana. La entidad alemana ha denunciado en más de una ocasión la permisividad que el fútbol español le ha concedido al Barça con el tema económico o incluso mencionando el ‘caso Negreira’.

Uli Hoeness, presidente de honor del Bayern de Múnich, ha cargado duramente contra el Barcelona este martes. Pero no es la primera vez que lo hace y no parece que sea la última. Pero tampoco ha sido el único dentro del Bayern el que en algún momento durante los últimos años ha hablado con dureza contra el club blaugrana. Rummenige o ex entrenadores del Bayern como Nagelsmann también han alzado la voz en más de una ocasión. Y es que el Bayern ha sido más duro contra estos escándalos que las instituciones en España o que la mayoría de clubes de nuestro país.

«No es el modelo que a mí me gustaría tener. Cuando tienes 1.300 millones de deuda, ¿cómo se supone que funciona? Me resulta absurdo e incomprensible que sigan jugando en primera división. En cualquier país normal este club no podría estar ahí. Es un milagro que aún les permitan jugar», señaló con dureza Uli Hoeness este martes. Y es que el Bayern ha cargado duramente contra el Barcelona señalando en varias ocasiones el tema económico.

«El Barcelona es el mejor ejemplo de lo que ocurre cuando solo compras, compras, compras y acabas de repente con 1.200 millones de euros en deudas», añadió el presidente de honor del Bayern en el mes de septiembre de este mismo año.

También Nagelsmann, ex entrenador del Bayern, también atizó al Barcelona sobre este tema cuando en julio de 2022 el equipo culé fue a por Lewandowski: «Es el único club del mundo que no tiene dinero, pero que puede comprar a todos los jugadores. Es un poco extraño».

En ese mismo verano, Uli Hoeness repitió que «se supone que el Barcelona quiere fichar a Lewandowski cuando tenían una deuda de 1.300 millones hace seis meses. Tienen que ser unos artistas. En Alemania ya hubieran tenido que declararse en bancarrota, pero están haciendo ofertas millonarias por un jugador del Bayern».

El Bayern sobre el ‘caso Negreira’

Pero también el Bayern de Múnich ha sido el único grande de Europa que ha expandido por nuestro continente el gran escándalo del ‘caso Negreira’. Fue en este caso Karl Heinz Rummenigge, ex mítico jugador del club alemán y ex director general, el que habló sin tapujos sobre este tema.

«Créanme cuando les digo que me reí leyendo esta noticia. No me sorprende. Cada vez que jugábamos en España tenía una sensación extraña. Son cosas inaceptables que no solo afectan al torneo nacional. La cuestión del arbitraje también debe abordarse muy seriamente», señaló el ex director general del club alemán.