Alineación del Barcelona contra el Chelsea: Flick recupera a De Jong

La alineación del Barcelona para medirse al Chelsea este martes en Stamford Bridge con motivo de la quinta jornada de la Fase Liga de la Champions League tendrá la novedad de Frenkie De Jong como titular en el centro del campo. El holandés vuelve tras cumplir sanción en Liga y será crucial para dar equilibrio al sistema de Hansi Flick en Londres.

La alineación del Barcelona comienza en la portería con la titularidad de Joan García. El guardameta catalán regresó el pasado fin de semana a la titularidad en Liga después de dos meses de lesión y este martes regresa a defender la puerta culé también en Champions League.

La defensa del Barcelona tampoco presenta sorpresas para medirse al Chelsea en Champions. Koundé y Balde repiten en los laterales, y la pareja de centrales estará formada por Cubarsí y Eric García. Este segundo vuelve a ser central tras hacer de De Jong el pasado fin de semana.

Precisamente es De Jong la gran novedad de la alineación del Barcelona para visitar al Chelsea. El mediocampista holandés se perdió el partido del pasado sábado por sanción y este martes en Champions vuelve a ser de la partida desde el inicio. Estará acompañado en el medio por Fermín López y Dani Olmo.

Y en la delantera del Barcelona para enfrentarse al Chelsea tampoco hay sorpresas. Ferran Torres será titular en una banda, Lamine Yamal en la otra y en la punta juega Robert Lewandowski.

Posible alineación del Barcelona

Esta es la posible alineación del Barcelona para medirse este martes al Chelsea en Stamford Bridge con motivo de la quinta jornada de la Fase Liga de la Champions League: Joan García; Koundé, Cubarsí, Eric García, Balde; De Jong, Fermín, Olmo; Ferran Torres, Lamine Yamal y Lewandowski.