El mundo del fútbol en Francia está de luto tras conocerse la muerte de un adolescente de 15 años durante sus vacaciones familiares en Marruecos, un trágico suceso que ha causado una profunda conmoción tanto en el ámbito deportivo como en su entorno más cercano. El joven, futbolista francés del FC Mougins, perdió la vida tras caer a un pozo de aproximadamente 50 metros de profundidad mientras se encontraba en un lujoso complejo en la ciudad de Marrakech. El accidente ocurrió la noche del 31 de diciembre y las circunstancias que rodean el fallecimiento están siendo denunciadas por la familia.

Youssef Khachroub se encontraba pasando unos días de descanso con sus padres en el complejo Marrakech Golf City. Según cuenta su progenitor, el adolescente salió a correr a última hora de la tarde, cuando ya había oscurecido. Durante esa carrera, según la versión familiar, fue sorprendido por varios perros, a los que tenía miedo. En su intento por huir de los animales, acabó cayendo accidentalmente a un pozo que no estaba debidamente señalizado ni protegido.

Youssef Khachroub desapareció alrededor de las 19:00 horas y, tras varias horas de búsqueda, su cuerpo fue localizado sin vida en el interior del pozo, cuya profundidad alcanzaba los 50 metros. El padre del menor expresa su indignación por la falta de medidas de seguridad en la zona y ha señalado que la ausencia de barreras, iluminación o avisos de peligro fue clave para que su hijo acabara muriendo. De hecho, la familia ha presentado una denuncia contra los responsables del área residencial y de las obras existentes en el lugar.

Luto por Youssef Khachroub

En paralelo a este suceso, han vuelto a cobrar relevancia diversas informaciones y denuncias internacionales sobre la gestión de los perros callejeros en Marruecos. Aunque no existe una relación directa entre ambos hechos, distintas organizaciones y activistas han alertado en los últimos años de presuntas campañas de eliminación de estos animales en el país, supuestamente vinculadas a la preparación de las ciudades de cara al Mundial de Fútbol de 2030, que Marruecos organizará junto a España y Portugal.

Youssef Khachroub era jugador de las categorías inferiores del FC Mougins, club francés en el que militaba desde la temporada 2023. La entidad confirmó el fallecimiento a través de un comunicado oficial en el que trasladó su pesar por la pérdida del joven futbolista y expresó su apoyo a la familia en estos momentos. El club destacó tanto su faceta deportiva como personal, subrayando que era un chico apreciado por compañeros, entrenadores y miembros del club. Antes de incorporarse al FC Mougins, el joven había pasado por otras canteras del fútbol francés. Inició su carrera en el Stade Laurentin, donde jugó entre las categorías U6 y U7, y posteriormente continuó su desarrollo en el OGC Niza, desde U8 hasta U13.