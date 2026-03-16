¿Quién va hoy a ‘El Hormiguero’? Todos los invitados del 16 al 19 de marzo

El Hormiguero promete tener una semana llena de grandes invitados, todos ellos protagonistas de los últimos días y de los últimos años, aunque por cuestiones muy diferentes cada uno. Mientras el lunes es turno para el actor y director de momento, el jueves será el día para recibir a uno de los invitados más esperados y con más expectación de los últimos años, que dará su primera entrevista en televisión y en directo después de años eludiendo a la prensa. Lo hará pese a que ha sido protagonista involuntario de miles de horas de televisión y de páginas en revistas.

Lunes, 16 de marzo

La semana empieza con Santiago Segura, el gran protagonista del mundo del cine desde el pasado viernes, cuando se estrenó Torrente presidente. La película es la sexta entrega de la saga, siendo el cuarto mejor estreno de la historia de una película española, logrando acumular siete millones de euros de taquilla en apenas tres días.

Se trata de la sexta entrega de la saga donde volveremos a ver, doce años después, las nuevas peripecias de José Luis Torrente, el mítico personaje de Segura. Además, está acompañado de un ejército de famosos que realizan cameos a lo largo de la más de hora y media de película.

Martes, 17 de marzo

La cantante Ana Torroja se sienta con Pablo Motos para presentar su nuevo disco, titulado Se ha acabado el show, que se publica el próximo 20 de marzo. Se trata de un álbum escrito por la artista en su totalidad y compuesto por diez nuevos temas.

La mítica ex vocalista de Mecano continúa con su carrera en solitario, especialmente en México, donde es toda una estrella y es casi más valorada que en España.

Miércoles, 18 de marzo

El cine vuelve a El Hormiguero en la noche del miércoles, esta vez con la presencia de los actores Mario Casas y Mariela Garriga, protagonistas de Zeta, la nueva película que protagonizan y que se estrena en Prime Video el próximo 20 de marzo. Se trata de un thriller de espionaje y acción que comienza con el asesinato de cuatro ex agentes de inteligencia en distintas embajadas del mundo.

Jueves, 19 de marzo

El Hormiguero recibe a Megan Montaner y Rodolfo Sancho, que acuden para presentar la segunda temporada de la serie Entre Tierras. La ficción puede disfrutarse desde el 15 de marzo en Atresplayer y retoma la historia de los Cervantes veinte años después.

Se trata del regreso de Rodolfo al programa, dando su primera entrevista en un programa de televisión después del terrible crimen perpetrado por su hijo Daniel en Tailandia en el año 2023. Desde entonces, sus apariciones en cine y medios han sido escasas, pero en este 2026 ha retomado el trabajo tras el juicio que condenó a cadena perpetua a su hijo tras el asesinato de Edwin Arrieta.

Se espera que pueda hablar de lo que ha vivido en todo este tiempo, aunque ya lo hizo en el documental El caso Sancho, disponible en HBO Max.