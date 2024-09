Rodolfo Sancho confiesa cómo vivió el juicio de su hijo Daniel Sancho: «Ha sido psicológicamente duro»

Daniel Sancho, en las últimas semanas, se ha convertido en protagonista de la actualidad. Y es que el pasado 29 de agosto pudimos saber que fue condenado a cadena perpetua. Tras unos intensos días de juicio, siendo el 2 mayo el último de ellos, parece que las autoridades tailandesas llegaron a la conclusión de que el hijo de Rodolfo Sancho acabó con la vida de Edwin Arrieta de forma premeditada. A pesar de todo, debido a que el chef de 30 años se mostró dispuesto a colaborar desde que fue detenido, se optó por esa condena y no por la pena de muerte. Ahora que se conoce el resultado de la sentencia, Max ha querido lanzar la segunda de las entregas de El Caso Sancho, su documental. En él, podemos encontrar el testimonio de varios de los protagonistas de esta macabra historia. Entre ellos, el reconocido actor Rodolfo Sancho.

Siempre se ha mostrado muy cauto a la hora de dar declaraciones, tanto durante su paso por Tailandia como en España. Al fin y al cabo, estaba tremendamente centrado en preparar la defensa para tratar de salvar a su hijo Daniel tanto de la cadena perpetua como de la pena de muerte. Aun así, sí que quiso formar parte de este proyecto de Max que no está dejando indiferente a nadie. En esta segunda entrega, los espectadores son testigos de cómo Rodolfo Sancho se sincera, como nunca, sobre cómo ha sido el proceso previo al juicio y, por supuesto, también esos días en los que estaba en juego nada más y nada menos que el futuro de su hijo. En primer lugar, se pronunció sobre el 29 de agosto, fecha en la que se conocía la sentencia de Daniel Sancho.

«Es mucho esperar, otra vez, mucha paciencia pero… en parte lo hemos pedido nosotros porque es mucho material, mucha información. Debemos hacer unas muy buenas conclusiones con todo lo que ha ocurrido, que es mucho, y no es fácil. Queremos que quede bien explicado», aseguró el actor. Respecto al juicio, tiene muy claro que ha sido una de las situaciones más complicadas a las que se ha enfrentado: «Ha sido largo, psicológicamente duro, emocionalmente, físicamente. Unas palizas me he pegado indescriptibles. Estoy destruido ahora mismo, la verdad».

Para él, ha sido fundamental participar en este proyecto de forma activa: «El tener yo la información, el saber yo las cosas, me tranquiliza más porque si no la espera es muy larga. Ponerme en un lugar activo, psicológicamente, me ha ayudado en cierta forma porque te pones en un lugar de lucha. En un lugar pasivo creo que hubiese sido más duro. Es un mecanismo de defensa. Hay gente que lo entenderá y hay gente que no lo entenderá, eso siempre va a ser así».

Rodolfo Sancho respecto a la situación de su hijo: «Desentendiéndome de todo esto no hubiese podido vivir»

«Yo llego cada día a las vistas con todo, sabiendo lo que vamos a hacer, lo que vamos a preguntar, los testigos que vienen… llegar sin saber nada, hostia, me daría más terror. Saber exactamente lo que vamos a hacer, que estamos preparados, saberlo de forma personal creo que me ha ayudado a llevar todo esto mejor», reconoció Rodolfo Sancho ante las cámaras de Max.

Lejos de que todo quede ahí, el actor quiso aprovechar la ocasión para hacer frente a las duras críticas que ha recibido por haber participado activamente en la defensa de su hijo: «De verdad, si os veis en una situación así, ¿Qué haríais? ¿Qué haces? Pues lo tuyo. Porque los que somos padres sabemos la diferencia entre ser padre y no ser padre. Es muy fácil criticar si no eres padre… Al final lo importante es ser fiel con uno mismo. Desentendiéndome de todo esto no hubiese podido vivir», aclaró.