WSG Tirol - Real Madrid: horario y dónde ver en directo por TV y online en vivo el partido amistoso de pretemporada.

El Real Madrid afronta este encuentro correspondiente al partido amistoso de pretemporada contra el WSG Tirol en Austria para terminar de cerrar la preparación de cara a la temporada que comenzará el próximo fin de semana. Los de Xabi Alonso esperan hacer valer su favoritismo y llevarse la victoria para arrancar el curso de la mejor forma posible. A continuación te contamos la fecha, horario y canal de televisión para ver en directo gratis este partidazo de los de Concha Espina.

Cuándo juega el Real Madrid: horario del partido amistoso contra el WSG Tirol

El Real Madrid viaja a Austria para enfrentarse al WSG Tirol en el partido que corresponde a la pretemporada que los pupilos de Xabi Alonso están realizando para preparar la campaña que empezará en apenas una semana para ellos. Hay que recordar que hubo cierta polémica con el primer encuentro que disputarán los de Concha Espina, ya que en el Santiago Bernabéu consideraban que necesitaban algo más de descanso tras haber alcanzado las semifinales del Mundial de Clubes, por lo que tienen menos tiempo de vacaciones que el resto de los conjuntos que comenzarán el curso en los próximos días.

A qué hora se juega el WSG Tirol – Real Madrid de pretemporada

Estos dos equipos acordaron que el WSG Tirol – Real Madrid que corresponde a un partido amistoso de pretemporada se disputase este martes 12 de agosto, una semana antes de que los de Xabi Alonso se estrenen en la Liga. El horario escogido por austríacos y merengues fue el de las 19:00 horas, una menos en las Islas Canarias, por lo que se espera que el balón ruede puntualmente en el Tivoli Neu.

Dónde ver en directo por TV online gratis el partido WSG Tirol – Real Madrid

El Real Madrid sigue preparándose de la mejor manera posible para afrontar una ilusionante nueva temporada en la que comienza un nuevo ciclo, ya que Xabi Alonso liderará la nave merengue. El técnico tolosarra, con muy poco tiempo de aclimatación, fue capaz de llevar a los de Chamartín hasta las semifinales del Mundial de Clubes, aunque cayeron eliminados ante un PSG que fue mejor de principio a fin, pero ahora es el momento en el que comienza todo realmente para los de Concha Espina.

RTVE y Real Madrid TV fueron los medios de comunicación que se hicieron con los derechos para retransmitir en exclusiva en nuestro país este partido amistoso de pretemporada de los capitalinos. Esto significa que el WSG Tirol – Real Madrid se podrá ver en directo por televisión en abierto y gratis a través de los canales de La1 y Real Madrid TV.

Por otro lado, todos aquellos hinchas del cuadro blanco y amantes del fútbol en general también podrán ver en directo en streaming y en vivo online el WSG Tirol – Real Madrid correspondiente al partido amistoso de pretemporada a través de las aplicaciones RTVE Play y de Real Madrid TV. Estas apps se pueden descargar en dispositivos de uso cotidiano como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, pero también tendrán disponibles estos medios sus páginas webs para acceder a ellas de una manera cómoda y fácil desde un ordenador.

Además, como es habitual, en la web de DIARIO MADRIDISTA te ofreceremos la mejor información sobre todo lo que ocurra en la pretemporada de los pupilos de Xabi Alonso. Narraremos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del WSG Tirol – Real Madrid de pretemporada desde una hora antes del arranque del encuentro. Una vez acabe el choque en el Tivoli Neu publicaremos la crónica y también las reacciones relevantes que se produzcan en Austria.

Dónde escuchar por radio en directo el WSG Tirol – Real Madrid

Cabe destacar que todos aquellos hinchas del conjunto madridista que no puedan ver por televisión en directo en streaming y en vivo online el WSG Tirol – Real Madrid correspondiente al partido amistoso de pretemporada podrán escucharlo por la radio. Emisoras como Radio Marca, la Ser, Onda Cero, Cope o RNE conectarán con Austria para contar todo lo que esté sucediendo en este choque que disputan los pupilos de Xabi Alonso.

Dónde se juega el WSG Tirol – Real Madrid

El Tivoli Neu, conocido también como el Tivoli Stadion Tirol, será el escenario donde se enfrenten el WSG Tirol y el Real Madrid en este partido amistoso de pretemporada. Este recinto está ubicado en la ciudad austríaca de Innsbruck y tiene capacidad para acoger a algo más de 15.000 aficionados y fue inaugurado en el año 2000. Fue sede en la Eurocopa de 2008 que conquistó la selección española de fútbol y en esa ocasión llegó a ser ampliado para poder tener un aforo de 30.000 espectadores. Allí España jugó dos partidos de la fase de grupos, el que ganó por 4-1 a Rusia y en el que venció por 1-2 frente a Suecia.