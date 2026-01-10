Laporta: «Las relaciones con el Real Madrid están rotas»

Joan Laporta ha hablado antes de la final de la Supercopa de España 2026, que medirá al Barcelona con el Real Madrid en Yeda. El presidente culé ha dejado claro cómo están ahora mismo las relaciones entre los dos grandes de nuestro país, máximos rivales históricos, pero que en los últimos años habían estrechado su vínculo por la Superliga. Sin embargo, ahora mismo, «las relaciones están mal, están rotas», ha señalado Laporta. Todo, tras el terremoto arbitral que supuso el caso Negreira, que aún está en fase de instrucción en los juzgados.

El máximo mandatario se ha encontrado con Emilio Butragueño en un acto de la Federación presidido por Rafael Louzán, previo a la final. A su conclusión, ha atendido a los medios y ha sido cuando se ha pronunciado sobre el estado de las relaciones entre ambos clubes. «Las relaciones con el Real Madrid entre el Barça y el Real Madrid están mal, están rotas. Hay diversos temas que nos han distanciado», ha explicado.

«Si ya éramos rivales acérrimos y eternos, pues ahora se está produciendo una situación que hace que las relaciones no sean buenas», ha destacado. Cabe recordar que el Barcelona se siente atacado por el Real Madrid respecto al caso Negreira, puesto que los blancos consideran que los 8,4 millones de euros que pagó el club azulgrana al que fuera vicepresidente de los árbitros mientras estaba en activo se debían a que los culés buscaban una ayuda por parte del colectivo arbitral.

«Las relaciones no son buenas, están rotas, lo cual no quiere decir que no haya un respeto que siempre tenemos que mantener más allá de cómo estén las relaciones», ha proseguido Laporta. Además, ha asegurado que en el palco actuarán «con respeto y de forma civilizada». «Como en la vida, todo es reconducible, pero depende de la voluntad de las partes. En este sentido, de momento, pues se han producido una serie de circunstancias que han hecho que las relaciones estén rotas», ha finalizado al respecto.

Laporta y su «máximo respeto» al Real Madrid

También ha hablado sobre la figura de Florentino Pérez, ausente en el acto pero que sí estará en Yeda en la final del domingo. «No sé si está», ha dicho Laporta, que ha destacado además que por los «representantes» del Real Madrid, el Barça tiene «un máximo respeto». «Creo que siempre hemos actuado con una concordia institucional, que es nuestra manera de ser», ha finalizado.

Sobre la final de la Supercopa, Laporta ha expresado que tienen «muchas ganas de ganar» y que, pese a que los de Hansi Flick llegan en un momento de forma espectacular, «en una final nunca hay favoritos». De esta manera, el presidente azulgrana ha apuntado que tendrán «muchas posibilidades» de llevarse el primer título de 2026 si juegan «con la misma intensidad» que en las semifinales contra el Athletic, donde ganaron 5-0.