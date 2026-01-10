Lesionado uno de los árbitros de la final de la Supercopa de España: cambio en el Barcelona – Real Madrid

Cambio en la designación arbitral de la final de la Supercopa de España que este domingo disputan Barcelona y Real Madrid en Arabia Saudí (20:00 hora peninsular española). Cordero Vega, que debía ejercer de cuarto árbitro, ha sufrido una lesión que le impedirá estar en este partido en Yeda. Le sustituye Quintero González.

José Luis Munuera Montero seguirá siendo el árbitro principal de este Clásico en el que se pone en juego un título. Estará acompañado en bandas por Iñigo Prieto y Antonio Martínez, mientras que el responsable del VAR seguirá siendo Trujillo Suárez.

El cambio, anunciado por el Comité Técnico de Árbitros este sábado (día previo a la final), se debe a una lesión de Cordero Vega. El árbitro cántabro ha sufrido estas molestias físicas en Arabia y no podrá ejercer de cuarto colegiado en la final entre Barcelona y Real Madrid. Le sustituye Quintero González para ese cargo.

Munuera Montero, árbitro principal

Será Munuera Montero el colegiado principal de un Clásico que decide un título. Un Munuera Montero con un historial de gran polémica contra el Real Madrid: fue, entre otras cosas, el árbitro que expulsó a Bellingham en el Osasuna – Real Madrid del famoso «fuck you» y que fue denunciado después por conflicto de intereses, protegido por el CTA de Medina Cantalejo y ahora por el de Fran Soto, que le da otro premio con esta final de la Supercopa que se juega en Arabia.

Este colegiado es, además, se hizo famoso por el «todo ok, José Luis». Él no dijo esa frase nunca, pero siempre le acompañará por ser el destinatario de ese mensaje en, precisamente, un Real Madrid-Real Sociedad, aunque en aquella ocasión se jugó en el Bernabéu y esta vez se disputará en Anoeta. Melero López, que estaba en el VAR, le dijo ese mensaje cuando Munuera Montero no pitó un penalti clamoroso de Rulli, portero del equipo vasco, a Vinicius.