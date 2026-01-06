El CTA desvela los árbitros de los tres partidos de la Supercopa: Munuera Montero pitará la final

El CTA ha dado a conocer este martes los árbitros de los tres partidos de la Supercopa de España. El estamento arbitral, presidido por Fran Soto, ha comunicado de golpe todas las designaciones del torneo y el gran protagonista es Munuera Montero, que pitará la final del 11 de enero en Yeda (Arabia Saudí). Díaz de Mera estará en la primera semifinal entre Barcelona y Athletic Club el miércoles y Busquets Ferrer en el derbi Atlético-Real Madrid el jueves.

En el VAR de la final estará Trujillo Suárez, mientras que en el de las semifinales, en orden de disputa, los encargados serán Figueroa Vázquez e Iglesias Villanueva. El premio gordo se lo lleva Munuera Montero, que pitará la final de la Supercopa, lo cual demuestra que está muy bien valorado por el CTA. Aún se desconoce si los colegiados del duelo por el título comparecerán ante los medios de comunicación en una rueda de prensa previa.

𝗗𝗘𝗦𝗜𝗚𝗡𝗔𝗖𝗜𝗢𝗡𝗘𝗦 | #superSupercopa 🟨🟥 Estas son los equipos arbitrales que se encargarán de dirigir los tres partidos en Yeda. 👥 Designación completa: https://t.co/OKUrL8IOZu #ArbitrajeRFEF | @CTARFEF pic.twitter.com/xFWSqxxSRd — RFEF (@rfef) January 6, 2026

Cabe recordar que en la última aparición antes de un partido de tanta importancia, González Fuertes, al lado de De Burgos Bengoetxea, ambos árbitros de la final de la última Copa del Rey, amenazó al Real Madrid antes de la final. El asturiano, que ya sólo dirige desde el VAR, no ha sido convocado por el CTA para la Supercopa en Arabia.