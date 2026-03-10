El sorprendente mensaje de Cristiano Ronaldo a Edu Aguirre tras saber que peleará en la Velada del Año

El secreto mejor guardado de Ibai Llanos ha salido a la luz y hay una bomba que ha superado cualquier expectativa. La Velada del Año VI tendrá un choque de trenes relacionado con el mundo del periodismo deportivo, pues Edu Aguirre se subirá al ring para enfrentarse al argentino Gastón Edul. Una pelea que desde que ha sido confirmada por el propio streamer en las redes sociales ha generado un gran revuelo, y hasta Cristiano Ronaldo ha querido mandar un mensaje que ha sorprendido a muchos.

«Se lo conté a Cristiano Ronaldo hace unos días en Riad, comiendo. Estuve allí hace un par de semanas. Le moló y me dijo ‘Edu, aplástale’. Conoce el evento y la Velada, se lo expliqué más a fondo y le dije que iba a haber 85.000 personas en el estadio viéndome, flipó», explicaba el periodista a Ibai Llanos pocos minutos después de conocerse que será uno de los protagonistas de la Velada del Año VI.

Otro combate que está generando mucha atención es el de IlloJuan contra TheGrefg, dos de los streamers más famosos de España. Su pelea promete mucho espectáculo porque ambos tienen muchísimos seguidores y llevan tiempo preparándose para demostrar quién lo hace mejor sobre el ring. Pero no son los únicos que llaman la atención en la velada. También participan otros creadores muy populares como Marta Díaz, Roro Bueno o Samy Rivers, que también se enfrentan entre ellos en diferentes combates. Gracias a todos ellos, el evento mezcla deporte, entretenimiento y el mundo de internet, haciendo que millones de personas se conecten para verlo y apoyar a su creador favorito desde que arrancó hace ya más de cinco años.

Edu Aguirre revela que hace unos días, comiendo con su amigo Cristiano Ronaldo en Riad, el portugués —que ya conocía la Velada— le dijo que aplastara a Gastón. También se sorprendió al enterarse de que peleará delante de 85.000 personas. #LaVeladaDelAñoVI pic.twitter.com/CylMfwoKvp — Terreno Viral (@terrenoviral) March 9, 2026

Edu Aguirre y la Velada del Año

La cita tendrá lugar el 25 de julio en el Estadio de La Cartuja, en Sevilla, un escenario que confirma que La Velada del Año ha dejado de ser un experimento de internet para convertirse en un macroevento de entretenimiento. El periodista Edu Aguirre se subirá al ring para enfrentarse al argentino Gastón Edul, conocido por su cobertura cercana al entorno de Lionel Messi. Un combate que, más que una pelea, promete ser un choque de estilos… y de escuelas periodísticas.

Lo que comenzó como una idea casi improvisada de Ibai Llanos (mezclar boxeo amateur entre creadores de contenido y retransmitirlo online) se ha transformado en uno de los eventos digitales más multitudinarios del mundo. Cada edición supera a la anterior en audiencia, producción y repercusión mediática.

Como en años anteriores, el ring no será el único protagonista. La Velada se ha convertido también en un festival musical donde el boxeo comparte escenario con artistas invitados. Para esta edición ya se han adelantado algunos nombres conocidos del panorama musical español, como Melendi o el dúo sevillano Los del Río, responsables de una de las canciones más u