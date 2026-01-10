El Clásico y la Supercopa de España, un título relevante

  • MARCOS LÓPEZ

Marcos López analiza en su sección OKSCOUTING la gran final de la Supercopa de España que se disputa este domingo en Arabia Saudí con Clásico incluido. Barcelona y Real Madrid se miden en Yeda en el que es el primer título de la temporada, un título relevante para Marcos López, ya que marca también lo que quedará de curso futbolístico.

