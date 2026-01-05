Capello sonroja al fútbol español por el caso Negreira: «En Italia sí actuamos y eso que no hubo pagos»

Fabio Capello vivió de cerca el Calciopoli, ya que fue entrenador de la Juventus entre 2004 y 2006. El técnico italiano ganó la Serie A en sus dos temporadas al frente del equipo, títulos que fueron retirados cuando se demostró la influencia juventina en las designaciones arbitrales. Por ello, Capello no entiende la inacción del fútbol español ante el ‘caso Negreira’. «En Italia sí actuamos, y eso que no hubo pagos», ha argumentado.

El que fuera entrenador del Real Madrid en dos etapas, conquistando la Liga en 1997 y 2007. La última de ellas, en mitad de los pagos del FC Barcelona al vicepresidente arbitral, José María Enríquez Negreira. «Intentaron pararnos pero no lo lograron… No llegaron. Piensa en el esfuerzo que tuvimos que hacer, la fuerza de aquel equipo y qué mérito tenemos. Si piensas que siempre tiene mérito ganar, después de esto todavía tiene más mérito. ¡Ganamos contra todos!», ha expresado Capello sobre sus campeonatos ligueros con el conjunto blanco.

El campeón de Europa con el Milan en 1994 ha evidenciado la diferencia de trato ante los escándalos arbitrales en Italia y España, pese a que en el fútbol español sí hubo pagos y se extendieron durante cerca de dos décadas. «Ellos no pagaron, ojo. Con esto de Negreira no ha pasado nada. Es una pregunta para los españoles, no para mí», ha respondido en una entrevista con MARCA a la comparación entre ambos casos. Capello ha destacado la inacción española frente a la respuesta ante el Calciopoli: «En sí actuamos. Yo gané dos títulos con la Juventus, tengo las dos medallas en mi casa, pero al equipo lo bajaron a Segunda». Un hecho que sufrió en sus propias carnes tras confirmarse la sanción a la Juventus, abandonando el club para regresar al Real Madrid en 2006.

La ausencia de sanción deportiva por el ‘caso Negreira’, cuando en febrero se cumplen tres años desde que salió a la luz, «no deja en buen lugar a la justicia española», según Capello. Para el técnico italiano, los pagos del FC Barcelona al vicepresidente arbitral no se han tratado con la seriedad que requiere el tema. «Si ha pasado una cosa así de grave y la reacción es: ‘Vamos, que esto ha sido una broma…’ Y no estamos hablando de ninguna broma», ha argumentado el ex técnico madridista.

Capello carga con dureza contra el VAR

El entrenador transalpino también ha criticado con dureza el uso del VAR, sobre el que reconoce que le «enfada mucho». Capello ha definido a los árbitros como «una mafia» y ha cuestionado que no cuenten con ex jugadores para ayudar en esta labor. «No quieren contar para el VAR con ex jugadores, que conocen los movimientos del fútbol. Muchas veces toman decisiones que no son correctas, porque no han jugado y no conocen esos movimientos… Me vuelve loco este asunto», ha zanjado Capello.