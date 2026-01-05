Los servicios médicos del Real Madrid vuelven a manos de Niko Mihic

El Real Madrid volverá a contar con Niko Mihic para liderar los servicios médicos del club. El doctor croata ejercerá como supervisor médico de todas las secciones del Real Madrid ante la plaga de lesiones de los últimos años, especialmente en el primer equipo de fútbol. Mihic ya estuvo a cargo de los servicios médicos del primer equipo entre 2017 y 2023.

El regreso de Mihic coincide con el de Antonio Pintus, que con el cambio de año ha recuperado los galones en la parcela de la preparación física. El estado físico de la plantilla no ha mejorado con la salida del preparador italiano el pasado verano. Jugadores como Dani Carvajal, Trent Alexander-Arnold o Eder Militao apenas han estado disponibles para Xabi Alonso, a los que se puede sumar un Dean Huijsen que acumula diversas molestias en los últimos meses. En el club no están conformes con el trabajo del cuerpo técnico, como ha informado Eduardo Inda, director de OKDIARIO. La vuelta de Mihic y Pintus apunta a mejorar la parcela médica y de la preparación física.

En el apartado de las lesiones, el Real Madrid ha sufrido un total de 23 en lo que llevamos de temporada. El último en sumarse a la lista ha sido un Kylian Mbappé que se perdió el encuentro ante el Betis por un esguince en su rodilla izquierda. El francés apurará los plazos para llegar a las semifinales de la Supercopa de España ante el Atlético de Madrid del jueves. Un partido en el que podría regresar Dani Carvajal, que ya entró en convocatoria ante el Betis 70 días después de su último partido con los blancos.

La trayectoria de Niko Mihic

Niko Mihic aterrizó en 2017 en el Real Madrid tras haber dirigido la Unidad de Prevención Precoz Personalizada en en grupo HM Hospitales en Madrid y Montreal. El croata era cercano a Florentino Pérez, presidente del club, y a los entonces jugadores madridistas Luka Modric y Mateo Kovacic. Mihic trabajó junto a Pintus durante gran parte de los seis años en los que ejerció como jefe de los servicios médicos, en los que el Real Madrid levantó la Champions en 2018 y 2022 y la Liga en 2020 y 2022. Según ha adelantado COPE, Niko Mihic regresa tras dos años en los que ha seguido vinculado al club, aunque ahora lo hará como supervisor médico de todas las secciones.

Varios jugadores de la primera plantilla han sufrido lesiones graves en las últimas temporadas. Es el caso de Thibaut Courtois, Eder Militao y David Alaba en la temporada 2023/24 y de nuevo el central brasileño, y Dani Carvajal, en el pasado curso. Militao ha vuelto sufrir una lesión en la presente temporada, en esta ocasión de menor gravedad, al igual que un Carvajal que ha caído lesionado en dos ocasiones. La preocupación del club ha vuelto a recaer en unos servicios médicos a los que llega ahora Niko Mihic.