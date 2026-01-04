Gonzalo García: «Había escrito la carta a los Reyes pero no había pedido el hat trick, es inolvidable»

Gonzalo García, de rostro imberbe y naturaleza alegra, no sabía lo que era marcar un gol en Liga hasta hoy; tampoco conocía la sensación de hacerlo en el Bernabéu hasta hoy; y entendía todavía menos lo que significaba anotar un hat trick con el Real Madrid hasta hoy. Este domingo adquirió todos los conocimientos de una tacada. Al Betis le endosó un gol de cabeza, otro de volea y el definitivo de espuela.
«Había escrito la carta a los Reyes, pero no había pedido marcar estos tres goles. Estoy muy contento, es una gran manera de empezar el año. Son tres goles muy especiales, he marcado mi primer gol de la temporada y encima en el Bernabéu. Es inolvidable. Y una casualidad bastante bonita que los cinco goles los hayamos marcados canteranos, no sé si se había dado antes, pero es un mensaje también para la cantera», explicó Gonzalo García.
El español le complica la decisión a Xabi Alonso, que se ve obligado a encontrarle un hueco en el once titular. Ante el Betis salió de la partida porque Mbappé, lesionado, ve los toros desde la barrera. «Nos da muchos goles, es el mejor del mundo», dice Gonzalo García, consciente de su posición y lo que tiene por delante. «Sabemos la exigencia del Real Madrid, delante están los mejores jugadores del mundo. Me centro en aprovechar las oportunidades», detalló.
Xabi Alonso se rindió a Gonzalo García tras el partido. «Evidentemente ha hecho un partido soñado para él. En el Bernabéu, en su primera temporada, un hat-trick, estaba con ganas de marcar… Me alegro mucho por él, por el trabajo diario que hace, cuando juega y cuando no tiene una actitud impresionante. Es un gran ejemplo de lo que es un canterano del Madrid. Le felicito mucho, se merecía la oportunidad. Le animo a seguir así», argumentó.