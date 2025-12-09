Inda: «En el Real Madrid están enfadados por la preparación física»

Eduardo Inda acudió al plató de El Chiringuito de Jugones, donde cada semana tiene su sección de exclusivas. Allí, el director de OKDIARIO analizó la situación del Real Madrid y desveló en primicia una última información sobre lo que piensa la cúpula del club merengue acerca de la preparación física de la primera plantilla después de los malos resultados obtenidos en las últimas semanas.

«Hay una preocupación seria por la preparación física del equipo. No se ha entendido los dos días libres tras el Athletic y no se comprende que Antonio Pintus, que es el cerebro de los éxitos de Zidane y Ancelotti, esté apartado», comenzó desvelando en exclusiva Eduardo Inda. «Performance manager, ¿qué es eso? Si tienes al mejor preparador del mundo, que esté en el primer equipo. El Real Madrid, físicamente, no está bien», agregó el director de OKDIARIO desde su asiento personalizado en el centro del plató que se emite en Mega.

La llegada de Xabi Alonso el pasado verano supuso que también llegaron caras nuevas al banquillo del Real Madrid, ya que el tolosarra se traía a su propio cuerpo técnico. El técnico madridista traía consigo a gente de su confianza para afrontar este reto tan grande que se le ponía por delante y que ahora, tras varios meses en el cargo, parece que le ha quedado bastante grande. Tanto a él como a su staff.

Y es que Xabi Alonso traía en su cuerpo técnico a un preparador físico, lo que obligaba al Real Madrid a apartar a Antonio Pintus. El italiano, uno de los grandes artífices en la sombra de los últimos éxitos en la Champions League del conjunto de Concha Espina, quedaba así relegado a un segundo plano sin ser el responsable de la preparación en este aspecto, algo que a la larga parece que está empezando a verse como una mala idea.

Antonio Pintus continuó en el Real Madrid, pero ya no era el responsable de la preparación física y ostenta el cargo de performance manager. Viendo lo que está ocurriendo con los futbolistas esta temporada en el club ya creen que fue una mala idea quitarle el puesto. A la cúpula no le gusta como se ha venido trabajando estos meses y, tal y como ha informado Eduardo Inda, están muy enfadados con Xabi Alonso y su cuerpo técnico.