Nico Paz y Jacobo Ramón revolucionan la Serie A con el Como

A Jacobo Ramón y Nico Paz no hay quien los pare en el Como de Cesc Fàbregas. Los dos canteranos del Real Madrid se están luciendo en el equipo italiano -que está sexto en la Serie A-, pero es que este sábado ejemplificaron su gran estado de forma: el Como goleó al Lecce (0-3) con un gol de Paz y otro de Jacobo. Están en su prime.

Nico Paz fue el que abrió el marcador en el duelo de la liga italiana. Lo hizo con algo de suerte, ya que su disparo desde fuera del área golpeó en un defensor del Lecce, que desvió el esférico y engañó al portero. Pero Nico hizo una de las cosas que siempre hay que pedir a un jugón: intentarlo desde fuera, marcar el disparo para lo que pueda pasar. Otro gol más para el internacional por Argentina, nacido en España.

Ya en la segunda parte, con 0-1 en el marcador, Jacobo Ramón marcó el segundo gol del Como aprovechando una indefensión en la defensa del Lecce, con varios remates. Jacobo entró en el segundo palo, y marcó su segundo gol en Italia… ¡siendo defensa! Douvikas completó después la goleada del Como al Lecce. El equipo de Fàbregas se mete sexto en la clasificación de la liga italiana, puesto que da acceso en Italia -al igual que en España- a la Conference League.

Más allá de los goles, la temporada de Nico Paz y Jacobo Ramón está siendo espectacular a orillas del famoso lago que da nombre a la ciudad de este equipo, en el norte de Italia. El hispano-argentino lo juega prácticamente todo y de los últimos 13 partidos del Como -desde finales de septiembre, es decir, tres meses exactos- ha jugado todos los minutos excepto seis. Titularísimo para Cesc, juega todo y prácticamente siempre lo hace bien.

Lo mismo ocurre con Jacobo Ramón, asentadísimo ya en la zaga del conjunto italiano, titular siempre para Cesc, incluso con más minutos que Nico Paz. Su nivel está siendo espléndido, dando así continuidad a sus últimos años de crecimiento, debutando el año pasado con el primer equipo del Real Madrid (donde llegó a marcar un gol ante el mallorca en Liga).