El Everest que espera al Madrid en Champions: los campeones de las últimas 10 ediciones van por su lado

Tras dejar atrás al Benfica, el Real Madrid ya conoce el camino hacia la Decimosexta. El conjunto blanco tendrá que enfrentarse en los octavos de final de la Champions League ante el Manchester City, sin dudas uno de los grandes favoritos año tras año. Si este emparejamiento ya de por sí presenta una dificultad máxima para el Real Madrid, el camino hacia el título es aún más duro: el lado del cuadro de los blancos aglutina a los campeones de la Champions de la última década.

Manchester City, Bayern de Múnich, Liverpool, Chelsea y PSG están en el lado del cuadro del Real Madrid en el camino hacia la Orejona, hacia una nueva Champions League para los blancos. De los últimos diez campeones del máximo torneo continental, años en los que el Real Madrid ganó sus últimos cinco títulos pero también sumaron un trofeo continental los cinco mencionados, cinco posibles paradas en el camino para los blancos.

En la última década el Real Madrid ha pasado de 10 a 15 Champions League. Sumó títulos en 2016, 2017, 2018, 2022 y 2024, acaparando el éxito europeo en la última década. Lo hizo tumbando al Atlético de Madrid (tras un 1-1 y el 5-3 en la tanda de penaltis), a la Juventus (4-1) y al Liverpool (3-1) en años consecutivos. En 2022 volvió a contar con el Liverpool (1-0) como víctima y hace un par de temporadas le tocó al Borussia Dortmund (2-0).

Pero en el lado del cuadro del Real Madrid en esta Champions League, donde aglutina la mitad de los títulos en la última década, hay otros cinco campeones. El Liverpool fue el campeón en 2019 en aquella final inglesa ante el Tottenham (2-0), al año siguiente fue el turno del Bayern de Múnich ante el PSG (1-0) y al siguiente el del Chelsea, en otra final inglesa ante el Manchester City (1-0).

Tras los títulos de 2022 y 2024 del Real Madrid ganaron los petrodólares. Tanto Manchester City como el PSG tumbaron a la misma víctima, un Inter de Milán que ha hecho méritos pero que fue subcampeón de Champions League ambos años, 1-0 ante los citizens y 5-0 ante los parisinos.

El camino hacia la Decimosexta

Si el Real Madrid logra tumbar en los octavos de final de la Champions League al Manchester City, el campeón de hace tres temporadas, podría enfrentarse en los cuartos de final a otro campeón, el de 2020, el Bayern de Múnich, que tendría que superar a su vez su duelo ante el Atalanta.

Si el equipo blanco logra acceder a las semifinales de esta edición, el sorteo le depararía a tres los últimos campeones de la Champions League. PSG-Chelsea por un lado y Liverpool por otro, que se enfrentará al Galatasaray. De esos cuatro equipos, uno estará en semifinales.

Todos los ganadores de la Champions League en la última década