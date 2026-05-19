La reflexión de Cañizares sobre la vuelta de Mourinho al Real Madrid: «Los jugadores vendrán…»

José Mourinho está cada día más cerca de entrenar al Real Madrid. El entrenador apunta a que no seguirá en el Benfica y esta semana avanzará más en las negociaciones para regresar al Bernabéu. Una decisión que ha analizado Santiago Cañizares y sobre el punto de inflexión que supone para el vestuario después de las tensiones vividas esta temporada. Una vuelta que vuelve a poner el foco sobre la importancia de entrenadores como él en un equipo que ha sufrido tensiones.

Con Xabi Alonso y Álvaro Arbeloa, el Real Madrid no consiguió retomar el vuelo. Dos años sin títulos que provocaron una sensación de catastrofismo que ha obligado a Florentino Pérez a convocar elecciones, pero sin descuidar la necesidad de traer de nuevo a Mourinho para ponerse a trabajar. A pesar de que la presión de ganar títulos el próximo curso es máxima, para Cañizares es «un buen año para entrenar al Real Madrid porque los jugadores van a venir muy humildes a la pretemporada». Una forma de que, sea entrenador que fuere, pueda imponer su filosofía evitando terremotos con los futbolistas.

Un proyecto con Mourinho para destronar al Barcelona de Hansi Flick. Suma dos ligas consecutivas desde su llegada y en el Real Madrid quieren replicar lo que ocurrió en la primera etapa de Mourinho, quien llegó para bajar de las nubes a Guardiola. Lo consiguió y el objetivo es repetirlo. «Le va a resultar más sencillo porque la gente va a venir muy calmadita». Un club que viene después de las tensiones con Mbappé, la pelea entre Tchouaméni y Valverde, los gestos de Vinicius…Granitos de arena que acabaron siendo una montaña.

Los próximos días serán clave entre el Real Madrid y José Mourinho. Este lunes se reunió el técnico luso con el Benfica durante dos horas para comunicar que no renovará y se marchará al club blanco. Firmará por dos temporadas y empezará a preparar la pretemporada durante el Mundial. El Madrid quiere cerrarlo en la medida de lo posible como un nuevo intento de controlar un vestuario que partiría como el primer reto de ‘The Specia One’.