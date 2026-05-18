Mourinho ya le ha comunicado al Benfica que no renovará en una reunión de dos horas

Es cuestión de días. No de horas. Pero sí de pocos días… siempre que no haya elecciones, que en este caso deberá esperar un poco más el comunicado oficial. Lo que es seguro es que José Mourinho sigue dando pasos hacia adelante en su regreso al Real Madrid. El portugués acudió este lunes a Seixal, ciudad del Benfica, donde se reunió con Rui Costa, presidente de la entidad lusa, para comunicarle tras una reunión de dos horas que no aceptará la oferta de renovación que la entidad lisboeta le presentó a través de su representante, Jorge Mendes.

Y eso que la propuesta era potentísima. El Benfica quería convertir a Mourinho en la gran figura de su proyecto hasta 2029. Más años, más dinero y control absoluto sobre la planificación deportiva de la entidad. De hecho, el portugués habría firmado prácticamente sin pensárselo de no haberse cruzado de nuevo el Real Madrid en su camino. Pero el club blanco apareció. Y eso lo cambia absolutamente todo.

Mourinho llevaba semanas valorando seriamente la situación y finalmente ha decidido aceptar el reto madridista una vez se han pactado las líneas maestras del nuevo proyecto deportivo. El entrenador portugués firmará por dos temporadas con el club blanco y tendrá muchísimo peso en la reconstrucción de la plantilla.

De hecho, en los últimos días, Mourinho ya ha trasladado sus prioridades. El técnico considera fundamental reforzar especialmente la defensa y el centro del campo para devolver competitividad inmediata a un equipo que esta temporada ha vivido demasiados problemas tanto futbolísticos como emocionales. Un pensamiento que está en la línea de la dirección deportiva madridista, que también tiene claro que debe fichar un lateral derecho, un central y un centrocampista, como mínimo.

Una cláusula y siete millones

Además, el portugués dejó perfectamente atada su salida del Benfica. Aunque tenía contrato hasta 2027, introdujo una cláusula que le permitía romper unilateralmente el acuerdo a cambio de siete millones de euros. Una cantidad que abonará el Real Madrid cuando el nombramiento se haga oficial.

Dentro del club blanco existe la sensación de que Mourinho es exactamente el perfil que necesita ahora mismo el vestuario. Personalidad, liderazgo, tensión competitiva y capacidad para soportar presión extrema. Justo lo que consideran que se ha perdido durante este curso.

Y es que la primera etapa del portugués en el Bernabéu dejó muchísimo más que títulos. Mourinho llegó en 2010 para romper la hegemonía del Barcelona de Pep Guardiola y devolvió al Real Madrid algo que había perdido durante años: competitividad salvaje, hambre y carácter.

Ganó una Liga histórica de 100 puntos, levantó una Copa del Rey en Mestalla y convirtió al Real Madrid en un equipo preparado para competir contra cualquiera. Su etapa estuvo marcada por la tensión, las guerras internas y muchísima polémica, sí. Pero también dejó las bases del equipo que después dominaría Europa con las Champions de Carlo Ancelotti y Zinedine Zidane.