Valdano opina sobre el próximo Real Madrid: «Esto no lo arregla Mourinho solo…»

Jorge Valdano se ha vuelto a pronunciar sobre el fichaje de José Mourinho por el Real Madrid. El ahora comentarista de televisión ha afirmado que espera una buena respuesta de los jugadores a la llegada del aún entrenador del Benfica, pero también ha avisado de que esto no lo arregla el entrenador luso solo. «Será parte de la solución, pero no la solución entera», ha dicho el ex jugador, entrenador y director general del Real Madrid.

José Mourinho es el hombre elegido para liderar el nuevo proyecto del Real Madrid y el entrenador del Benfica ya reconoció incluso contactos entre Jorge Mendes y el club blanco. «Es verdad que no he hablado con el presidente Florentino. Es verdad que no he hablado con nadie de la estructura. Todo esto es verdad, pero ninguno de nosotros es estúpido; obviamente, entre el club y Jorge hay contactos, que creo que se transformarán en contactos conmigo la próxima semana», dijo en la rueda de prensa posterior al partido del Benfica contra el Estoril.

Así que todo hace indicar que, a falta de una posible convocatoria de elecciones, José Mourinho llegará a un acuerdo inminente para ser el próximo entrenador del Real Madrid. Después de dos temporadas aciagas en las que Carlo Ancelotti, Xabi Alonso y Álvaro Arbeloa han pasado por el banquillo blanco, a falta de confirmación oficial, parece que el entrenador portugués volverá a dirigir al club blanco más de una década después.

Valdano y el fichaje de Mourinho por el Real Madrid

Horas después de que José Mourinho confirmara los contactos de su entorno con el Real Madrid, Jorge Valdano se ha pronunciado sobre su fichaje por el Real Madrid durante su intervención habitual en Movistar+.

«Creo que va a llegar con su cara más seductora; al comienzo todo será muy plácido. Creo que los jugadores van a responder, también porque no hay un Mundial de Clubes de por medio. La pretemporada será más exigente y eso ayudará a un buen rendimiento de la plantilla», comenzó diciendo el ex del Real Madrid.

«Esto no lo arregla Mourinho solo…» 👤 Jorge Valdano, sobre la posible llegada del técnico portugués al Real Madrid. #DeportePlus #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/d0Jkg9p9IM — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) May 17, 2026

«Vamos a ver qué pasa con el transcurrir del tiempo cuando lleguen las derrotas. Si la paz será posible o si seguiremos con esta situación un poco convulsa que hemos vivido esta temporada», dijo sobre la gran afrenta que tiene por delante el entrenador portugués.

Valdano también avisó de la necesidad de acompañar el fichaje de Mourinho con varios refuerzos. «Esto no lo arregla Mourinho solo. Al Real Madrid le hacen falta cuatro defensas; le falta algún mediocampista que le dé equilibrio a la plantilla. Mourinho será parte de la solución, pero no la solución entera», apuntó.

Sobre la opción de que salgan algunos de los jugadores más importantes del Real Madrid, Jorge Valdano negó la mayor. «Dentro del proyecto de Florentino Pérez, que considera el fútbol como un negocio de héroes, no va a vender a los héroes, eso seguro», afirmó.